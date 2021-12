Bad Belzig

Schnupfen, Husten, Heiserkeit: Mit einer vermeintlichen Grippe fing es an, dann kamen die Atembeschwerden. Schließlich bekam der Mann keine Luft mehr und rief den Notarzt.

Mit Blaulicht ging es in die Klinik „Ernst von Bergmann“ in Bad Belzig und dort direkt auf die Intensivstation (ITS). Nach nur wenigen Stunden war der Patient tot. Gestorben an Covid-19. Er wurde 52 Jahre alt. Und er war nicht geimpft.

Simone Rosseau ist die Ärztliche Direktorin der Klinik „Ernst von Bergmann“ in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

„Der Patient hatte praktisch keine Lunge mehr“, berichtet die Ärztliche Direktorin der Klinik, Simone Rosseau, sichtlich bewegt. „Die inneren Organe waren bereits wegen der Unterversorgung mit Sauerstoff irreversibel geschädigt.“

Dieser Fall geht der Chefärztin, die auch Lungenspezialistin ist, und ihrem Team besonders an die Nieren. „Alle fühlen sich schlecht, die an diesem Sonntag Dienst hatten und das miterleben mussten“, sagt sie. „Das ist für uns alle sehr bestürzend.“

Immer mehr jüngere und ungeimpfte Corona-Patienten in Bad Belzig

Der von Simone Rosseau geschilderte Fall ist der bereits fünfte Corona-Tote in dieser vierten Welle in der Bad Belziger Klinik, insgesamt sind es 35. Und er bestätigt einen traurigen Trend. Es werden immer mehr jüngere Menschen mit Covid-19 eingeliefert, und sie sind meistens nicht geschützt.

„Jetzt kommen die Ungeimpften“, sagt die Klinikchefin. Deren Alter liege nun zwischen 40 und 60 Jahren. „Sie sind meistens schon schwer krank, wenn sie zu uns kommen.“

Im Angesicht des Todes überkomme einige Patienten auf der ITS dann die Reue. „Hätte ich mich doch bloß impfen lassen“, würden etliche von ihnen sagen, berichtet die Chefärztin. Sie plädiert ganz offen für eine Impfpflicht. „Die muss aber für alle gelten, nicht bloß für das Gesundheitswesen.“

Sie setzt aber vor allem auf Einsicht. „Überzeugen, überzeugen, überzeugen“, sagt Simone Rosseau. „Die Menschen müssen von sich aus zum Impfen kommen.“

Katrin T. Eberhardt ist die Geschäftsführerin des Ernst-von-Bergmann-Klinikums in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

Das sieht auch die Geschäftsführerin der Klinik „Ernst von Bergmann“ in Bad Belzig, Katrin T. Eberhardt, so. „Man darf die Menschen nicht in die Ecke treiben und stigmatisieren, wir möchten, dass sie von sich aus kommen.“

Immerhin seien derzeit rund zehn Prozent der Patienten der Impfstelle solche, die sich eine Erstimpfung abholen würden. „Das lässt auf zunehmende Einsicht hoffen“, so Eberhardt.

Ambulante Antikörpertherapie in Bad Belzig wird gut nachgefragt

Hoffnung macht den beiden Klinikchefinnen auch die rasant gestiegene Nachfrage nach der jetzt neu in Bad Belzig angebotenen ambulanten Antikörper-Therapie zur Behandlung von Corona-Patienten. „Es gibt derzeit bis zu sieben Behandlungen am Tag“, berichtet Simone Rosseau.

Sie mache jetzt nebenbei noch einen Callcenter-Job und berate die Interessenten vorab am Telefon. „Ungefähr 50 Telefonate waren nötig für die genannten sieben Patienten“, erklärt sie. Doch diese Antikörpertherapie sei immens wichtig, denn sie könne bei Corona-Infizierten den Ausbruch der Krankheit verhindern oder zu einem späteren Zeitpunkt deren Verlauf deutlich abmildern.

Bei der Auswahl der Patienten für die Behandlung spielt für die Chefärztin der Impfstatus keine Rolle, wie sie sagt. „Es sollte bitte niemand eine Scheu haben, uns anzurufen, bloß weil er nicht geimpft ist“, so Simone Rosseau. „Wir erheben nicht den Zeigefinger.“

Die Klinik „Ernst von Bergmann" in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

Die Situation an der Klinik beschreibt die Ärztliche Direktorin weiter als sehr ernst und angespannt. „Wir sind im Moment zu, wegen Überbelegung.“ Damit meint Simone Rosseau die volle Intensivstation. Von 18 betreibbaren Betten seien derzeit sieben mit Corona-Patienten belegt und elf mit anderen schwer Kranken. Auf der „normalen“ Covid-Station der Bad Belziger Klinik sind 21 Betten verfügbar. Nur wenige davon sind momentan noch frei.

Notfälle werden in Klinik „Ernst von Bergmann“ in Bad Belzig immer behandelt

Angst, abgewiesen zu werden, muss dennoch niemand haben, der verletzt oder mit schweren Beschwerden in die Klinik kommt. „Die Erstversorgung hat Priorität, die Patienten werden sofort versorgt“, sagt Simone Rosseau.

Dann werde für ITS-Patienten ein freies Bett gesucht. Das sei jetzt mit viel Telefonieren und Organisieren verbunden. „Am Ende finden wir immer etwas.“

Die Bad Belziger Klinik „Ernst von Bergmann“ ist in dem regionalen Klinikverbund Mitglied. Dazu gehören unter anderem die Krankenhäuser in Treuenbrietzen, Brandenburg an der Havel, Potsdam, Beelitz, Luckenwalde, Nauen und Rathenow.

„Mehrmals am Tag melden wir unsere Kapazitäten dorthin“, erklärt Geschäftsführerin Katrin T. Eberhardt. So könne immer sichergestellt werden, dass es in der Region freie Betten für Patienten gebe.

Brigitte Köhne (80) hat Covid-19 überlebt. Sie lag 51 Tage im künstlichen Koma und an einer Beatmungsmaschine im Klinikum "Ernst von Bergmann" in Bad Belzig. Die Chefärztin und Lungenspezialistin Simone Rosseau hat sie behandelt. Quelle: Hermann M. Schröder

Doch zwischen all den Schreckensmeldungen und traurigen Begebenheiten erlebt die Klinikmannschaft in Bad Belzig auch Positives. Für viel Freude hat jetzt eine Karte von Brigitte Köhne aus Werder an der Havel gesorgt. Sie hat sich bedankt, dass ihr Leben gerettet wurde. Die 80 Jahre alte Dame war Ende vergangenen Jahres schwer an Corona erkrankt und hatte 51 Tage im künstlichen Koma gelegen.

Simone Rosseau und ihre Kollegen kümmerten sich aufopferungsvoll um die Patientin, die anderswo schon aufgegeben worden war und konnten sie schließlich heilen. Mitte März durfte Brigitte Köhne schließlich wieder nach Hause und in ihr neues, zweites Leben starten. „Über diese Karte und die netten Zeilen haben wir uns alle sehr gefreut“, sagt Simone Roseau gerührt. „Danke, liebe Frau Köhne.“

