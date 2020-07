Bad Belzig

Direkt vor den Augen der Polizei hat ein Autofahrer in Bad Belzig einen Unfall gebaut. Die Beamten waren am Mittwoch gegen 10.30 Uhr in der Sandberger Straße auf Streife, als ein Opel-Fahrer dort gegen eine Hauswand prallte.

Der Mann hatte bei einem beabsichtigten Wendemanöver den Abstand zum Gebäude falsch eingeschätzt und krachte gegen die Wand.

Anzeige

Am Fahrzeug und an der Hauswand entstand Sachschaden. Die Polizei schätze ihn auf insgesamt circa 1500 Euro. Nach der Unfallaufnahme durch die Beamten konnte der Mann seine Fahrt selbstständig fortsetzen.

Von MAZ