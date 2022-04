In Bad Belzig kommen Wohnmobile auf die Waage

Bad Belzig

Ab auf die Waage, heißt es am Caravanplatz in Bad Belzig. Dort werden am Dienstag und Mittwoch vor Ostern jetzt wieder Reisemobile auf Übergewicht überprüft. Das Angebot des Automobilclubs ADAC ist kostenlos für alle Freunde von Wohnmobilen und Wohnwagen.

Zum dritten Mal in Bad Belzig

„Urlaub ohne Übergewicht“ heißt das Motto der Prüfaktion, die inzwischen zum dritten Mal in Bad Belzig angeboten wird rechtzeitig zum Saisonstart auf dem Parkplatz der Stein-Therme und damit direkt neben dem Rastplatz für Wohnmobile.

Die mobile Waage für Wohnmobile kommt jetzt wieder in Bad Belzig zum Einsatz. Quelle: Thomas Wachs

Eine ausführliche Kontrolle in Verbindung mit der Beratung durch eine Experten soll Unfallrisiken vorbeugen und Campingfans vor Bußgeldern bewahren. „Denn viele Urlauberinnen und Urlauber unterschätzen die Gefahr eines überladenen Fahrzeugs“, heißt es vom Automobilclub.

Hohe Bußgelder drohen

Bei Verkehrskontrollen drohen bei Überladung zudem Bußgelder bis zu 235 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg. Im europäischen Ausland können die Strafen noch deutlich höher ausfallen. In Luxemburg und Österreich drohen bis zu 5000 Euro Strafe.

Fahrräder, Sonnenschirm, Vorzelt, Grill – wer beim Camping gut ausgestattet sein will, hat jedoch schnell eine Menge Gepäck im Schlepptau. „Je mehr Stauraum Wohnwagen oder Reisemobil haben, desto schneller sind sie überladen“, so die Erfahrung der Experten.

Gesamtgewicht wird ermittelt

Sie messen daher mit mobilen Achslastwaagen neben der Stützlast von Wohnwagen auch das Gesamtgewicht von Fahrzeug und Anhänger. Neben der Gewichtskontrolle nehmen die ADAC-Techniker auch Reifen sowie die Lichtanlage der Wohnwagen und Wohnmobile unter die Lupe.

Der Wiegetermin an der Bad Belziger Steintherme, Am Kurpark 15, sind am 12. und 13. April jeweils von 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr.

Von Thomas Wachs