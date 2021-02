Beim Winterdienst wird Hand in Hand gearbeitet. Deshalb unterstützen die Hausmeister der Belziger Wohnungsgesellschaft den beauftragten Dienstleister. Sie sind im Wohngebiet Klinkengrund im Einsatz.

In Bad Belzig wird Schnee mit vereinten Kräften beräumt

In Bad Belzig wird Schnee mit vereinten Kräften beräumt

Kostenlos bis 13:22 Uhr In Bad Belzig wird Schnee mit vereinten Kräften beräumt