In Bad Belzig wird der perfekte Obstbaumschnitt gelehrt

Bad Belzig

Die Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark bietet am Sonnabend ein Praxisseminar für naturgemäßen Obstbaumschnitt in der Region Bad Belzig an. Das Motto lautet: Mit wenig Arbeit viel erreichen.

Das Seminar findet von 9 bis 15.30 Uhr auf einer idyllischen Streuobstwiese statt. Der Dozent Stephan Koch führt in Theorie und Praxis mit Schwerpunkt Erziehungsschnitt ein. Wetterfeste Kleidung, Schreibzeug und Verpflegung sind bitte mitzubringen.

Anmeldung bei der Regionalstelle Bad Belzig, Puschkinstraße 13, 03 38 41/4 54 30.

Von René Gaffron