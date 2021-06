Hoher Fläming

Ab sofort werden keine Corona-Testungen mehr im Borkheider Gemeindehaus angeboten. „Es kamen immer weniger Leute und das war für alle Beteiligten nicht zufriedenstellend und auch nicht mehr vertretbar“, erklärt Kai Fröhlich, Pressesprecher des Brücker Amtes. Wie gewohnt finden aber weiterhin Testungen in Brück mittwochs 9 bis 13 Uhr und freitags von 15 bis 18 Uhr im neuen Sitzungssaal der Amtsverwaltung statt. Der Eingang befindet sich im Durchgang zwischen Netto und dem Amtsgebäude.

„In Brück beobachten wir Woche für Woche die Zahlen. Noch kommen knapp 40 Personen pro Testtag. Es kann jetzt natürlich auch sein, dass Borkheider nach Brück zum Testen kommen“, so Kai Fröhlich. Organisiert werden die Corona-Bürgertestungen vom Brücker Amt mit dem Deutschen Roten Kreuz, sagt Fröhlich. „Wir stellen den Raum zur Verfügung und bauen die Tische auf- und ab. Die Testungen führt das Fachpersonal des DRK durch.“

Bad Belzig und Wiesenburg in Betrieb

Die sinkende Nachfrage und ein Inzidenz-Wert von Null (Stand: 28. Juni) im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind die Gründe, warum die Angebote an Testzentren im Hohen Fläming zurückgeschraubt werden. Die Golzower Teststelle im Gemeindehaus hat bereits zugemacht sowie auch in Treuenbrietzen und im SPD-Bürgerbüro der Stadt Bad Belzig. Die Corona-Testzentren in der Bad Belziger Albert-Baur-Halle und in Wiesenburg bleiben vorerst in Betrieb.

In der Albert-Baur-Halle sind Schnelltests Montag bis Freitag zwischen 7 und 12 Uhr bzw. am Freitag durchgängig bis 15 Uhr, dienstags und donnerstags zusätzlich zwischen 15 und 18 Uhr sowie Samstag von 8 bis 12 Uhr möglich. In Wiesenburg ist Dienstag und Donnerstag zwischen 9 und 15 Uhr der Abstrich im Quergebäude zwischen Schloss und Kunsthalle möglich.

Von Johanna Uminski