In Hohenlobbese wird der Sommer krachend laut zelebriert

Hohenlobbese

Der Sommer ist kurz genug. Also wird er diesmal laut und krachend zelebriert – beim Heavy Metal-Festival unter dem Schleppdach in Hohenlobbese. Drei Bands hat Rock ’n’ Roll-Wirtin Margitta Westphal für das Wochenende am Rand des Hohen Flämings engagiert.

Den Auftakt übernimmt „Fahrenheit Punkrock“. Seit zehn Jahren erfreut die Combo aus Magdeburg ihr Publikum. In schon bewährter Weise bereiten sie den Boden für zwei Coverbands.

Kilminister gibt es ebenfalls seit 2010. Sie sind mit der Mission, die Musik von Motörhead und die Kraft des Lemmy-Rock’ n’ Roll unter die Leute zu bringen, unterwegs.

Optisch und akustisch sehr ähnlich

Seit ihrer Gründung im Jahr 1975 gehörte die britische Rockband Motörhead zu den einflussreichsten Musikformationen der Welt. Ihr Kopf, der Bassist Ian „Lemmy“ Kilmister, war schon zu Lebzeiten eine Legende. Mit seinem Tod im Dezember 2015 endet die Bandgeschichte.

Kilminister aus Halle (Saale) spielen am 21. August in Hohenlobbese. Quelle: LOHSE

Sven „Lemmy“ Büttner, Matthias „Meff“ Schimetzek-Nilius und Olaf „Ole“ Mehl von Kilminister huldigen dem Original und bieten in ihren Auftritten einen akustischen Hochgenuss – und auch einen optischen, denn Bassist Sven Büttner sieht Motörhead-Chef Kilmister frappierend ähnlich.

AC/DC-Hits versprechen Ekstase

Ähnliches lässt sich von den Jailbreakers aus Halle (Saale) erwarten. Sie haben sich der Bon-Scott-Ära von AC/DC verschrieben. Das Quintett um Michael Horntrich hat inzwischen bei mehr als 1000 Auftritten in 20 Jahren wie wild gerockt. „Highway To Hell“, T. N. T“ und Touch Too Much“ versprechen schon Ekstase.

Heavy Metal-Festival mit drei Bands am Sonnabend, 19 Uhr, Schleppdach Hohenlobbese.

Von René Gaffron