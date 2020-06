Bad Belzig

Der Krisenstab zur Bewältigung der Corona-Pandemie im Landkreis Potsdam-Mittelmark hat seinen Dienst geleistet. Am Freitag kommt er ein letztes Mal im Feuerwehrtechnischen Zentrum Beelitz-Heilstätten zusammen. Das hat Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) angekündigt. Er begründet das mit den seit längerem geringen Fallzahlen und hofft, „dass sich kein neues Ausbruchsgeschehen in Größenordnungen ereignet.“

Vor reichlich drei Monaten, als das öffentliche Leben zum Zweck des Infektionssschutzes fast lahm gelegt wurde, war das Gremium gebildet worden. Den Beteiligten sprach der Verwaltungschef in der Sitzung des Kreistages am Donnerstag nachmittag nochmals seinen Dank aus. Die weitere Arbeit soll nun in Regie des Gesundheitsamtes fortgeführt werden. „Es braucht und erhält dafür weiter Unterstützung von Kollegen aus anderen Fachdiensten“, erklärte Wolfgang Blasig.

Anzeige

Behörden kaum arbeitsfähig

Denn die Behörde hat – keineswegs allein – personelle Engpässe. Allein sechs Arztstellen sind teilweise schon langfristig unbesetzt. Während nach drei Ausschreibungen die Untere Jagdbehörde weder arbeitsfähig ist, kann die Kfz-Zulassungsbehörde mindestens über den Sommer nicht die Nachfrage erledigen. Das hat Fachdienstchefin Debra Reußner einräumen müssen.

Weitere MAZ+ Artikel

Erneut hat der Kreistag Potsdam-Mittelmark in der Albert-Baur-Halle Bad Belzig beraten. Quelle: René Gaffron

Wie sich der Landkreis nach der Krise aufstellt, soll ein erstes Mal am Dienstag beraten werden. Dann kommen Fraktions- und Verwaltungsspitzen zusammen, um Eckpunkte für den Etatentwurf zu erörtern. Er wird –anders als sonst –nur für ein Jahr gelten.

Keine Not in Kommunen

Nach Einschätzung von Wolfgang Blasig, wird die kommunale Familie dank des von ihm als Chef des märkischen Landkreistages mit ausgehandelten Rettungsschirmes „nicht ungeschoren, aber doch nur mit ein paar Blessuren“ davon kommen. Dank Ersatz für Steuerausfälle, Zuschüssen für Busbetriebe und Krankenhäuser werde wohl niemand in akute Not geraten, ist er sich gewiss.

Dessen ungeachtet hatten sowohl Bündnis 90/Die Grünen als auch CDU sowie Freie Wähler, Bauern und Bürger ihre Vorschläge unterbreitet, um mit kreislichen Konjunkturpaketen die Investitionen zwischen Havel und Fläming zu fördern. „Zu 100 Prozent werden die Lücken nämlich nicht geschlossen. Deshalb muss in speziellen Fällen, die von der Landesregierung Brandenburg nicht beachtet werden konnten, nachjustiert werden“, findet der bündnisgrüne Vize-Fraktionschef Henry Liebrenz.

„Zuerst muss ein Bedarf nachgewiesen sein“, erklärte Hans-Peter Goetz ( FDP). Er zeigte sich aber offen für die nun folgenden Gespräche, die dann in den parlamentarischen Gremien geführt. Kämmerer André Köppen soll dann einen Haushalt erstellen, der im Dezember beschlussreif ist.

Von René Gaffron