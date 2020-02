So viel Spaß hatten Besucher auf dem Indoorspielplatz

Bad Belzig

Hüpfburgen, Bällebad und Riesenbausteine: Am Wochenende hat sich die Karl-Liebknecht-Turnhalle Bad Belzig zu einem riesigen Spielplatz verwandelt. Zwei Tage lang konnten kleine und große Besucher den Freizeitspaß in der Halle genießen. Ob spielen, hüpfen oder toben – der Andrang war riesig. 750 Besucher zog es am Wochenende zu dem Indoorspielplatz.

Der Indoorspielplatz bot zahlreiche Angebote Quelle: CVJM

„Wir Mitarbeiter sind total begeistert und erschöpft“, sagt Jan Schneider, leitender Mitarbeiter des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) Bad Belzig. Denn der sogenannte Familien-Indoorspielplatz war nicht etwa von Zauberhand entstanden.

CVJM baute Spielplatz auf

40 Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter rund um den CVJM hatten seit Freitagabend dafür gesorgt, dass sich die Karl-Liebknecht-Halle in einen Spielplatz verwandelte. Los ging es am Sonnabend um 14 Uhr,am Sonntag um 18 Uhr kam der Spielspaß zum Ende. Jan Schneider zieht positive Bilanz: „750 Besucher hatten Spaß und wir auch.“

Das Angebot hatte sich an Familien gerichtet, der Eintritt war frei.

