Wiesenburg

Das Dutzend ist voll. Vor zwölf Jahren hat sich Malcolm St. Julian Bown am Rand des Wiesenburger Parkes angesiedelt. Längst ist die Scheune des Engländers als Filmstudio und Kulturstätte über den Ort hinaus bekannt.

Zum Gelingen des Vorhabens haben nicht zuletzt Freunde und Förderer beigetragen, die sich mit Rat und Tat, aber auch mit Geld eingebracht haben. Für sie und die Nachbarn im historischen Ortskern findet alljährlich ein Infoormationsnachmittag statt.

Plaudern bei Kaffee und Kuchen

Sonntag ist es wieder soweit. „Wir möchten gerne einmal wieder über den Stand der Dinge berichten und miteinander ins Gespräch kommen“, sagt Partnerin Claudia Heintz. Dabei geht es um die Entwicklung auf dem Hof, aber auch Perspektiven für die Medienprojekte und – wenn nötig – auch um Probleme.

„An einem Abend mit Konzert und Musik haben wir meist keine Zeit über all diese Dinge mit euch zu sprechen. Deshalb soll dieser Nachmittag die Gelegenheit zur Information und zum Austausch bieten“, sagen die Gastgeber und hoffen auf Anregungen. Dazu gibt es gemütlich Kaffee und Kuchen, später auch Abendessen.

Abends offene Bühne

Von 19 Uhr an ist dann noch die Bühne offen. Musiker können den Abend dort gestalten. Headliner ist dieses Mal die „Band with no name“, eine neue Formation, die aus der ehemaligen Gitarrengruppe in der Scheune entstanden ist. Weitere Bands und Solisten sind willkommen. Einige Freunde aus Berlin und aus dem Fläming haben bereits zugesagt, heißt es.

Wer noch spielen möchte, sollte sich vorher kurz ankündigen und vor allem rechtzeitig da sein. Drei Songs pro Musiker und Formation sind geplant. Das Publikum darf also gespannt sein und Abwechslung erwarten.

Beginn des Informationstages in Mals Scheune ist Sonntag um 16 Uhr.

Von René Gaffron