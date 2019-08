Dippmannsdorf

Gekommen, um zu bleiben ist Ingo Wagner. Seit 1. August leitet er die Kleine Grundschule in Dippmannsdorf. Dort habe er das gefunden, was ihm für den Beruf des Lehrers wichtig ist. „Das kleine Haus mit nur 110 Schülern, die direkte Nähe zur Natur und die Möglichkeit, auch als Schulleiter noch selbst zu unterrichten, sind ideal für mich“, erklärt der Pädagoge.

An seinen bisherigen Stationen in Nauen sowie in Berlin mit mehreren Hundert Schülern und um die 75 Kollegen war das anders. „Zuletzt als stellvertretender Schulleiter hat mich die Verwaltung aufgefressen. Es gab nur wenig Unterricht für mich, das wollte ich ändern“, erzählt der in einem Dorf in der Lausitz aufgewachsene Pädagoge.

Zweitwohnsitz schon im Fläming

Die Ausschreibung der Stelle im Bad Belziger Ortsteil kam ihm da wie gelegen. Immerhin hat der 47-Jährige gemeinsam mit seiner Ehefrau bereits seit 2005 einen Zweitwohnsitz in Mützdorf – mitten im Hohen Fläming.

„Nun wollen wir komplett nach Mützdorf ziehen und die Großstadt hinter uns lassen“, erzählt Ingo Wagner zu seiner Abkehr von Berlin. „Wir haben den Fläming lieben gelernt und der Weg zur Schule ist mit dem Motorrad nun ideal“, erzählt der begeisterte Zweiradfahrer.

Leidenschaft für Musik

Dabei hatte ein Motorradunfall einst seinen Weg zum Traumberuf zunächst durchkreuzt. Nach einer Musik-Spezialschule in Hoyerswerda und Orgelunterricht im Heimatdorf begann Wagner sein Studium als Musiklehrer in Weimar. Dann der Unfall und ein verletzter Arm, der Klavierspiel unmöglich machte.

Wagner wurde am Bodensee Bürokaufmann und studierte kurz Jura, bis ihn seine Leidenschaft zur Musik wieder fesseln konnte. Auf der Bühne lernt der Fan Irischer Folkmusik sowie von Johann Sebastian Bach seine heutige Ehefrau kennen. Sie ist Schauspielerin und Sängerin. Fortan sind beide mit zwei Projekten für keltische und deutschsprachige Musik quer durch Europa auf Tour.

>>> Lesen Sie auch: Grundschulen werden digital aufgerüstet

„Der finanzielle Druck war enorm und mein Hang zum Traumberuf als Lehrer blieb immer“, erzählt Ingo Wagner. Also nimmt er in Berlin an der Universität der Künste (UdK) wieder ein Studium auf für Kirchenmusik, das er 2008 abschließt. 2011 setzt er das Lehramtsstudium für Musik fort an der UdK und an der Humboldt-Universität studiert er Grundschulpädagogik in den Fächern Mathematik und Deutsch.

Schon neben dem Studium ist Wagner als Kantor und Musiklehrer in Dessau tätig. Nach dem Referendariat bis 2017 folgte gleich noch eine Zusatzausbildung zum Schulleiter.

22 Lernanfänger wurden am Sonnabendvormittag bei einer kleinen Feier in der Kleinen Grundschule Dippmannsdorf begrüßt. Manja Stenzel wird ihre Klassenleiterin sein. Quelle: René Gaffron

Im Dippmannsdorfer Direktorenzimmer löst Wagner nun Udo Balzer ab. Er hat in den letzten 15 Jahren das Haus am Waldrand geleitet und ist nun in den Ruhestand gegangen.

Ingo Wagner will dort nun auch neue Akzente setzen. Vor allem seine große Liebe zur Musik möchte er einbringen in seine Arbeit. Darum müsse nun auch ein Musikraum her für die Schule, wünscht sich der neue Chef von sieben Kollegen. Eine Sekretärin, die Sozialarbeiterin und der Hausmeister gehören zudem zu seinem Team.

Direkte Nähe zu den Kollegen

Die Nähe zum Kindergarten und dem Paradies-Hort direkt auf dem Schulgelände hält Ingo Wagner für ideal für eine gute Zusammenarbeit und flüssige Übergänge. „Die Schule soll ein Ort sein, zu dem alle gerne kommen und an dem die Schüler aktiv begreifen sollen, warum sie etwas lernen“, sagt der neue Leiter zu seiner Motivation.

Udo Balzer habe in der Kleinen Grundschule bereits für ein gute technische Ausstattung gesorgt. Um sie im digitalen Bereich auszubauen, setzt der Nachfolger nun Hoffnungen in den Digitalpakt der Bundesregierung. „Jeder Grundschüler sollte heute einen eigenen PC zur Verfügung haben zum Unterricht und auch mit Tablets lernen können“, sagt Ingo Wagner.

Von Thomas Wachs