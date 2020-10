Insekt lässt Motorrad bei Schwanebeck in Böschung rauschen   

Schwanebeck

Leicht verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall bei Schwanebeck. Dort ist der 36-Jährige am Donnerstag mit seiner Honda eine Böschung herunter gerauscht und im Straßengraben gelandet. Gegen 16 Uhr war der Mann auf der Bundesstraße 102 in Richtung Bad Belzig unterwegs, als sich nach eigenen Angaben ein Insekt in den Motorradhelm verirrt hatte. Der Mann verlor die Kontrolle über seine Maschine und kam von der Straße ab.

Der Kradfahrer rauschte eine Böschung hinunter und stürzte. „Der Mann verletzte sich leicht an einer Hand, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung an der Unfallstelle“, teilte Polizei-Sprecher Oliver Bergholz am Freitag der MAZ mit. Es entstand ein Sachschaden von zirka 1000 Euro. Die Polizei hat eine Unfallmeldung aufgenommen.

Von MAZ