Insolvente Stadtwerke Bad Belzig zu verkaufen: Auch Fläming-Bahnhof im Angebot an Investoren  

Wird die insolvente Stadtwerke Bad Belzig GmbH (SWBB) nun doch verramscht? Der vorläufige Sachwalter für die vorläufige Insolvenz in Eigenverantwortung, Jürgen Spliedt, sucht offenbar Käufer für den kommunalen Betrieb und dessen Vermögenswerte.

Dazu gehört auch der Fläming-Bahnhof in Bad Belzig. Das geht aus einem Exposé der Unternehmensberatung ABG Consulting-Partner GmbH und Co. KG in Dresden für potentielle Investoren hervor.

„Die Abgabe verbindlicher Kaufangebote von interessierten Investoren wird bis 28.02. 2022 erwartet“, heißt es in den Unterlagen. Die Räumlichkeiten sind unter anderen an die Kreisverwaltung von Potsdam-Mittelmark und René Hackbart vermietet. Der Unternehmer betreibt den Infopunkt mit Kiosk und Imbiss.

Fläming-Bahnhof in Bad Belzig als Investment Highlight angepriesen

Als „Investment Highlights“ preist die ABG in ihrem Prospekt die fünf Punkte „günstiger Standort, eigenes Fernwärmenetz mit dazugehörigem Heizwerk, eigenes Gasnetz, eigene Wasser- und Abwasserleitungen mit dazugehörigem Klärwerk, Bahnhofsgebäude“ an. Das Papier liegt der MAZ vor.

Eckhard Schindelhauer (l.) und Thomas Tanneberg sind die kommissarischen Geschäftsführer der insolventen Stadtwerke Bad Belzig GmbH. Quelle: Hermann M. Schröder

„Die Kauf- bzw. die Investitionsmöglichkeit umfasst vor allem das Betriebsvermögen der Gesellschaft, das immaterielle Vermögen (Technologie, Konzepte, Patente, Know-how, Kunden-Lieferantenbeziehungen, qualifizierte Mitarbeiter) sowie die Immobilien (Grundstücke, Gebäude) inklusive der Fernwärme- und Wasser/Abwassernetze““, erklären die Unternehmensberater.

Sie teilen den möglichen Käufern mit, dass die Transaktion „auf der Basis eines Share- oder Asset-Deals“ vorgesehen sei. Ein sogenannter Asset-Deal bedeutet soviel wie den Verkauf der Vermögenswerte der insolventen Firma an ein anderes Unternehmen. Bei einem Share Deal steigt ein Investor in den insolventen Betrieb ein.

Von der Deutschen Bahn gekauft Die Stadtwerke Bad Belzig GmbH hat das Bahnhofsgebäude im Sommer 2010 nach langwierigen und offensichtlich hürdenreichen Verhandlungen von der Deutschen Bahn AG für rund 60 000 Euro gekauft. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat Mittel aus dem zweiten Konjunkturpaket für den rund 1,54 Millionen teuren Umbau bereitgestellt. Der umgebaute und sanierte Fläming-Bahnhof wurde im November 2011 als Bürogebäude und Informationspunkt eingeweiht.

„Die Berücksichtigung der Angebote erfolgt nach den Regeln eines strukturierten Verkaufsprozesses (Bieterverfahrens)“, schreiben die ABG-Mitarbeiter.

Stadtwerke Bad Belzig GmbH mit rund elf Millionen Euro Jahresumsatz 2021

Nach der Schilderung der Geschichte der 1992 gegründeten Stadtwerke Bad Belzig GmbH erfahren die umworbenen Interessenten einige Daten des insolventen Unternehmens. Demnach versorgt der Betrieb große Teile der Einwohnerschaft der Stadt Bad Belzig mit Trinkwasser. An die rund 2000 Anschlüsse würden ungefähr 400.000 Kubikmeter pro Jahr geliefert.

Für annähernd 1800 Anschlüsse entsorgt die SWBB den Unterlagen zufolge insgesamt rund 366.000 Kubikmeter Abwasser im Jahr. Der Gesamtumsatz des Bertriebs wird für 2021 mit rund elf Millionen Euro angegeben.

Jürgen Spliedt ist Rechtsanwalt in Berlin und vorläufiger Sachwalter der insolventen Stadtwerke Bad Belzig GmbH. Quelle: Spliedt Rechtsanwälte

Zum Leistungsportfolio der SWBB gehört laut Exposé der Unternehmensberatung ABG auch die Lieferung von Gas an circa 900 Haushalts- und Gewerbekunden in Brandenburg und Berlin. Das Geschäft umfasst rund 52 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Die SWBB sei zudem Messstellenbetreiber für Gas mit rund 1200 Zählpunkten.

Stadtwerke Bad Belzig GmbH liefert Fernwärme in zwei Gebiete

Die möglichen Investoren werden auch mit dem Fernwärmegeschäft der Stadtwerke Bad Belzig GmbH umworben. Ungefähr 14 Millionen Kilowattstunden liefert das Unternehmen im Jahr an die Kunden in den beiden Versorgungsgebieten Klinkengrund und Kurparksiedlung.

Das Gasnetz in der Kernstadt sei rund 47,6 Kilometer lang, so die ABG, und beliefere ungefähr 1200 Netzkunden. Neben dem Betrieb von Heizungsanlagen und kleineren Blockheizkraftwerken im Auftrag von Kunden betreibt die SWBB auch das Bahnhofsgebäude in Bad Belzig.

WBG 1919 Bad Belzig möchte Fernwärmenetz der Stadtwerke übernehmen

Die Wohnungsbaugenossenschaft 1919 Bad Belzig (WBG) hat bereits Interesse an der Übernahme des Fernwärmenetzes der WBG angemeldet. „Wir dürfen als Stadt diese Netze nicht aus der Hand geben“, hatte der geschäftsführende Vorstand der WBG, Steffen Tschiersch, in einem Gespräch mit der MAZ erklärt.

Die Netze seien sonst für die nächsten 100 Jahre in fremden Händen und die Kommune hätte keinen Gestaltungsspielraum mehr. Deshalb wolle er mit der Wohnungsbaugenossenschaft diese wichtige Infrastruktur übernehmen. Steffen Tschiersch ist Gründungsmitglied der Bürgerinitiative Runder Tisch Energie in Bad Belzig.

Stadtwerke Bad Belzig GmbH in vorläufiger Insolvenz in Eigenverwaltung

Den Wert der Fernwärmenetze in Bad Belzig schätzt der WBG-Geschäftsführer auf 2,5 bis 3,5 Millionen Euro. Neben den Leitungen gehören diverse Anlagen sowie die beiden Heizhäuser im Klinkengrund und in der Kurparksiedlung zu den Fernwärmenetzen.

Die Stadtwerke Bad Belzig GmbH hat ihren Sitz in der Mauerstraße 17 in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

Die kommissarischen Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Belzig GmbH, Thomas Tanneberg und Eckhard Schindelhauer hatten Ende Dezember 2021 die Anwaltskanzlei Voigt-Salus beauftragt, die Insolvenz in Eigenverwaltung zu beantragen. Das Amtsgericht Potsdam hatte die vorläufige Insolvenz in Eigenverwaltung dann am 30. Dezember angeordnet und den Berliner Rechtsanwalt Jürgen Spliedt als vorläufigen Sachwalter eingesetzt.

Grund für die überraschende Pleite des städtischen Betriebes sind mutmaßlich die Börsenspekulationen des früheren und inzwischen fristlos gekündigten Geschäftsführers Hüseyin Evelek. Dieser soll mit Warentermingeschäften an der Europäischen Energiebörse EEX in Leipzig einen achtstelligen Eurobetrag verzockt haben. Die Rede ist von einem Schaden von bis zu 22,5 Millionen Euro.

Von Hermann M. Schröder