Bad Belzig

Armut? Überschuldung? Privatinsolvenzen? Wegen der beabsichtigten Verdopplung der Fernwärmepreise der insolventen Stadtwerke Bad Belzig GmbH droht vielen Mietern in der mittelmärkischen Kreisstadt ein existenzielles Risiko. Sie können sich womöglich die zu erwartenden Mehrkosten von bis zu 700 Euro im Jahr nicht leisten.

Das befürchten Mitglieder der Bürgerinitiative (BI) Runder Tisch Energie, zu der auch Manager der lokalen Wohnungswirtschaft gehören. Die BI fordert deshalb unverzüglich einen Schutzschirm für einkommensschwache Mieter. Sie appelliert an die Stadt, die Landesregierung und den Landkreis Potsdam-Mittelmark und schlägt die Bildung eines Krisenstabes vor.

Runder Tisch Energie fordert: Stadt Bad Belzig ist in der Pflicht

„Die Stadt hat die Pflicht, sich für die Interessen ihrer Einwohner einzusetzen“, erklärte der BI-Mitbegründer und Sprecher Martin Schieder. „Wir brauchen ganz dringend und schnell einen Schutzschirm, sonst geraten viele Menschen ins soziale Abseits.“

Können Ministerpräsident Dietmar Woidke (l.) und Landrat Wolfgang Blasig (beide SPD) den Mietern in Bad Belzig helfen? Das hofft die Bürgerinitiative Runder Tisch Energie. Das Bild entstand bei einem Besuch Woidkes im September 2020 in Bad Belzig. Quelle: Andrea Metzler

Martin Schieder schlägt eine „Umwegfinanzierung“ des Schutzschirmes über einen sozialen Träger vor. „Das kann beispielsweise der Awo-Verband in Bad Belzig sein.“ In den Genuss der finanziellen Unterstützung sollen laut BI-Sprecher nur die Mieter kommen, die tatsächlich sozial schwach sind und die teuren Heizkosten nicht alleine zahlen können.

Zudem sieht Schieder auch die Kreisverwaltung und deren Kommunalaufsicht in der Verantwortung. Die Verwaltung müsse sich Gedanken machen, wie man die drohende soziale Schieflage vieler Menschen abfangen könne, fordert der Bad Belziger.

Und die Kommunalaufsicht müsse sich endlich öffentlich an der Aufklärung des Stadtwerkeskandals beteiligen und ein mögliches Amtsversagen des Aufsichtsrates und des Bürgermeisters überprüfen.

Hoffen auf Hilfe der Landesregierung für Mieter in Bad Belzig

Weil Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) und seine Verwaltung bislang offenbar nichts zur Hilfe der Stadtwerke-Kunden unternommen haben, hoffen die Mitglieder der Bürgerinitiative nun vor allem auf Unterstützung von der Landesregierung.

„Ich schreibe einen Brief mit der dringenden Bitte um Hilfe an Ministerpräsident Manfred Woidke“, kündigte der geschäftsführende Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft 1919 Bad Belzig (WBG), Steffen Tschiersch, am Donnerstag in einem Gespräch mit der MAZ an. Die Lage sei zu ernst, um jetzt länger warten zu können.

Die Bürgerinitiative Runder Tisch Energie in Bad Belzig hatte kürzlich zu einem Treffen im Gemeindesaal der Katholischen Gemeinde Sankt Bonifatius in Bad Belzig eingeladen. Steffen Tschiersch (stehend), und Martin Schieder (5. v. l. links) sind die Initiatoren. Die beiden kommissarischen Geschäftsführer der Stadtwerke, Thomas Tanneberg (l.) und Eckhard Schindelhauer (2.v.l.), waren anwesend. Quelle: Hermann M. Schröder

Wie der WBG-Chef sagte, übersteigen die neuen Preise fürs Heizen und Warmwasser nach ersten Hochrechnungen seiner Buchhaltung die Kosten der Kaltmiete. „Im Klinkengrund leben vor allem Menschen mit geringem Einkommen und viele Hartz-IV-Empfänger“, gab er zu bedenken. „Wie soll sich eine alleinstehende Rentnerin die gestiegenen Kosten denn noch leisten können?“

Preis für Fernwärme im Klinkengrund in Bad Belzig steigt um 135 Prozent

Die zu erwartenden Mehrbelastungen für die Mieter der städtischen Bad Belziger Wohnungsgesellschaft Bewog und der WBG 1919, beispielsweise, sind immens. Wie die MAZ erfuhr, plant die kommissarische Geschäftsleitung der SWBB eine Erhöhung der Fernwärmepreise um 135 Prozent.

Demnach soll der Tarif für eine Megawattstunde um 84,37 Euro brutto steigen. Das bedeutet einen Sprung in der Preisklasse IV, zum Beispiel, von 65,38 Euro brutto auf 149,75 brutto pro Kilowattstunde.

Diese drastische Anhebung betrifft fatalerweise das Plattenbauviertel Klinkengrund. Dort hat die kommunale Bewog derzeit 1223 Wohnungen, von denen ein Großteil an der Fernwärme hängt, wie Geschäftsführerin Beate Rulf sagte.

Wohnhäuser im Stadtteil Klinkengrund in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

Ebenso wie Steffen Tschiersch möchte sie nach eigenen Angaben die neuen Preise erst einmal akzeptieren und muss diese jetzt an die Mieter weitergeben. „Wir haben momentan keine Alternative, preiswerter einzukaufen“, erklärte sie.

Preise für Fernwärme in Kurparksiedlung in Bad Belzig steigen um 30 Prozent

In der Kurparksiedlung, die ebenfalls mit Fernwärme versorgt wird, müssen die Kunden nach Informationen der MAZ mit einer Anhebung von rund 30 Prozent rechnen. Der jetzige Arbeitspreis von 76,71 Euro brutto für die Megawattstunde soll ab 1. Februar auf 99,38 Euro brutto steigen.

Die deutlich geringeren Preise in der Kurparksiedlung liegen an der wesentlich günstigeren Erzeugung der Fernwärme im Blockheizkraftwerk der Stein-Therme. Deren Geschäftsführerin Ina Fink hat vorausschauend Gas zu noch deutlich besseren Konditionen eingekauft. Weil sie die Fernwärme aber über die Stadtwerke vertreiben muss, verteuert sich das Angebot. Dieser Umstand ist seit geraumer Zeit schon ein Kritikpunkt der BI Runder Tisch Energie.

Stadtwerke Bad Belzig GmbH in vorläufiger Insolvenz in Eigenverwaltung

Der kommissarische Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Belzig GmbH, Thomas Tanneberg, bedauerte die bevorstehende Preiserhöhung. Sie sei jedoch unumgänglich. Er habe keinerlei Spielraum, sonst würden Klagen von Gläubigern drohen, sagte er auf Anfrage der MAZ.

Steffen Tschiersch kritisiert auch nicht die jetzige Geschäftsführung, wie er sagt. Sie mache nur ihre Arbeit und werde vom vorläufigen Sachwalter kontrolliert, erklärte er. Sein Missfallen richte sich gegen den Aufsichtsrat, der seiner Aufsichtspflicht nicht genügend nachgekommen sei und jetzt nicht begreife, dass viele Mieter schnelle Hilfe brauchten.

„Offensichtlich haben die Aufsichtsräte und der Bürgermeister die Not der Betroffenen noch nicht verinnerlicht“, erklärte Tschiersch. „Es gibt keinen Ansatz vom Aufsichtsrat, hier ein Wort der Entschuldigung oder Lösungen anzubieten.“

Die Stadtwerke Bad Belzig GmbH hatte am 22. Dezember 2021 Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Am 30. Dezember hatte das zuständige Amtsgericht in Potsdam die vorläufige Insolvenz in Eigenverwaltung angeordnet.

Von Hermann M. Schröder