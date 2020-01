Rentnerin will Ausländern das Ankommen erleichtern

Bad Belzig

Seitdem sie in Rente ist, schläft Hannelore Günther gerne aus. Früher, als sie noch bei einer Außenstelle der Kreisverwaltung gearbeitet hat, musste sie jeden Morgen um 3.45 Uhr aufstehen und meistens noch vor Sonnenaufgang das Haus verlassen. Jetzt hat sie viel Zeit für ihren Garten und lange Wanderungen. Die meisten Tage füllt sie jedoch mit Engagement für Geflüchtete.

Im Oktober wurde die 64-Jährige in den Integrationsbeirat des Landkreises gewählt – als einziges Mitglied ohne Migrationshintergrund. Was sie qualifiziert, ist ihr Engagement für Geflüchtete und ein Gespür dafür, was bei der Integration im Landkreis falsch läuft. „Ich wollte als Rentnerin in irgendeiner Form gesellschaftlich aktiv sein“, erzählt sie.

Unter einem Dach mit Flüchtlingsfamilie

In einem früheren Leben, wie sie selbst sagt, war sie einmal Berufsschullehrerin für Stenografie und Maschinenschreiben. „Das braucht heute keiner mehr“, sagt sie. Dann sattelte sie um und arbeitete 25 Jahre lang als Sekretärin bei der Kreisverwaltung von Potsdam-Mittelmark.

Für das Schicksal von geflüchteten Menschen interessiert sie sich spätestens, seitdem eine vierköpfige Familie aus Afghanistan unter ihrem Dach lebt. Vor fünf Jahren entdeckte Hannelore Günther einen Aufruf im Bad Belzig-Journal. Das Sozialamt suchte nach Wohnungen für Flüchtlinge. Hannelore Günther und ihr Mann richteten die Einliegerwohnung in ihrem Haus in Bad Belzig ein und öffneten ihre Tür für die afghanische Familie.

Sprachbarrieren überwinden

Damit sie sich mit ihren Mietern verständigen kann, frischte Hannelore Günther ihre Englischkenntnisse auf. „Mein Schulenglisch ist schließlich auch schon 50 Jahre her“, sagt sie. Am Ende brachte sie das nicht weiter: Niemand der vier Afghanen sprach Englisch und die Deutschkurse hatten gerade erst begonnen.

Da traf es sich günstig, dass einer von Hannelore Günthers vier Söhnen für die Bundeswehr in Afghanistan im Einsatz war. Über Kontakte organisierte er einen Dolmetscher, der die Verständigung im Hause Günther erleichterte. Den brauchte die Familie vor allem, um die Bescheide der deutschen Behörden zu verstehen, die fast täglich im Briefkasten landeten.

Nachhilfe in Deutsch

„Mittlerweile klappt die Verständigung gut“, sagt Hannelore Günther. Dem siebenjährigen Javad gibt sie viermal in der Woche Nachhilfe in Deutsch, manchmal auch in Mathematik. Sein fünfjähriger Bruder bekommt demnächst einen Kitaplatz, auf den die Familie drei Jahre lang gewartet hat.

Im Integrationsbeirat will es Hannelore Günther ausländischen Mitbürgern leichter machen, in Deutschland anzukommen. Sehr hilfreich wäre es zum Beispiel, wenn Flyer und Vorlagen in Verwaltungen in mehreren Sprachen bereit lägen. „ Bad Belzig hat da Nachholbedarf“, sagt Günther.

Etwa alle zwei Monate kommt das Gremium zusammen, um sich um Menschen zu kümmern, die aus anderen Ländern in die Region gekommen sind. Mit ihrem Engagement will Hannelore Günther auch das gegenseitige Verständnis zwischen Ur-Bad Belzigern und Neu-Bad Belzigern fördern.

Gegenseitiges Verständnis

„Man sollte als Deutscher auch ihre Kultur achten und sie so annehmen, wie sie sind“, sagt sie über Geflüchtete. „Natürlich müssen sie sich auch ein bisschen anpassen.“ Sie und ihre Mieter arbeiteten noch daran, kulturelle Unterschiede zu überwinden.

Das mit der Pünktlichkeit sei da so eine Sache, über die man sich noch einig werden müsse. Vorsichtshalber hat Hannelore Günther ihren Gästen eine Uhr geschenkt. Ein Zifferblatt mit persischen Zahlen hat sie nicht gefunden. Zum Glück laufen die Zeiger in Deutschland und Afghanistan gleich.

Von Hannah Rüdiger