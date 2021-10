Bad Belzig - Interesse an Arbeit in künftiger Reha-Klinik in Bad Belzig: Erste Bewerbungen schon eingegangen

Sie ist noch nicht einmal gebaut, doch schon gibt es erste Bewerbungen: Das Interesse an einem Job in der geplanten Reha-Klinik in Bad Belzig ist groß. Die Eröffnung ist aber noch in weiter Ferne.