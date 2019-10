Unternehmensnachfolge: Jeder zehnte Übergang scheitert

Mehr als ein Drittel der Gastgeber in Brandenburg, 36,8 Prozent, suchen laut der IHK Potsdam in den nächsten fünf Jahren einen Nachfolger für ihr Unternehmen.

Einen passenden Interessenten zu finden, ist für 62,7 Prozent der befragten Unternehmen die größte Herausforderung, gefolgt von der Sorge, nicht genügend Fachkräfte zu finden (43,8 Prozent) und an der Bürokratie zu scheitern (36,1 Prozent).

Die IHK informiert in einer Veranstaltungsreihe über die geregelte Betriebsnachfolge für das Gastgewerbe.

Die nächsten Termine finden am 4. November in Jüterbog und am 5. November in Caputh, jeweils von 14.30 bis 16.30 Uhr, statt.

Außerdem gibt es am 7. November den „Nachfolgesalon“ der IHK auf dem Coconat-Gutshof in Klein Glien. Beginn ist um 18 Uhr.

Anmeldung unter www.ihk-potsdam.de/nachfolgesalon.