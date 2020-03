Jäger zwischen Zauche und Fläming haben neuen Chef

Werbig

Der Jagdverband Belzig hat einen neuen Chef. Frank Müller steht ab sofort an der Spitze der Interessenvertretung im Hohen Fläming. Der 45-Jährige aus Schwanebeck pflegt seit mehr als zwei Jahrzehnten die Hege des Wildes als sein Hobby. Sein Revier liegt momentan im Weitzgrund vor den Toren von Bad Belzig. Von Beruf ist der dreifache Familienvater selbstständiger Handwerker.

Die im Land Brandenburg überwiegend an den bis 1993 existierenden Altkreisen orientierte Organisation der Waidgenossen hat sich ganz offenkundig bewährt. „Das Territorium zwischen Zauche und Hohen Fläming ist gerade gut überschaubar. Die Zahl von 300 Mitgliedern ist die richtige Größenordnung für die Verbandsarbeit“, sagt Müller.

Wechsel war nicht geplant

Im Vorstand des Jagdverbandes ist er seit 2018 als Schriftführer aktiv. Bei der jüngst nötigen Nachwahl für die Besetzung des Chefpostens erhielt er, als einziger Kandidat und in geheimer Abstimmung, das Vertrauen von 85 Prozent der 50 anwesenden Jäger. Müller folgt nun auf Martin Bassüner, den er zuletzt schon des öfteren in verschiedenen Gremien vertreten hat. Der 43-Jährige aus Klepzig musste jetzt nach der Hälfte seiner Amtszeit den Posten aus gesundheitlichen Gründen abgeben.

Schatzmeister Ralf Kulp bedankt sich bei Martin Bassüner für die geleistete Arbeit. Quelle: René Gaffron

Der personelle Wechsel erfolgt immerhin in bewegten Zeiten. Das wurde bei der Jahresmitgliederversammlung in der Werbiger Gaststätte „Zur Erholung“ deutlich. Flora und Fauna im Klimawandel; die Bedrohung des Schwarzwildes durch eine Tierseuche und die Etablierung des Wolfes in Deutschland sind die Herausforderungen, die der scheidende Chef mit den klaren Positionen der Jägerschaft versah und vom Nachfolger geteilt werden.

Rehwild zu Unrecht in Verruf

Eine Absage erteilte Martin Bassüner der Strategie „Wald vor Wild“ beim Umbau der von Trockenheit, Bränden und Schädlingsbefall gekennzeichneten Forstbestände. Zuweilen Verbiss an jungen Bäumen dürfe nicht dazu führen, dass das Rehwild zum Schädling erklärt und der Bestand weiter reduziert wird.

Mitgliederzahl sinkt Der Jagdverband Belzig hat einen Mitgliederrückgang zu verzeichnen. Vor zwei Jahren gehörten ihm noch 336 Mitglieder an. Aktuell sind es 319. Sie wählen 2022 turnusgemäß einen neuen Vorstand – dann für vier Jahre. Neben dem Chefposten mussten jetzt einige noch unbesetzte Ämter neu vergeben werden. Als Schriftführer folgt Christian Wieprecht nun auf Frank Müller. Für das Recht zeichnet Anwalt Alexander Heinze aus Bardenitz verantwortlich. Christiane Hellwig-Gresko übernimmt das Hundewesen.

Nicht minder sind die Jäger bemüht, der Afrikanischen Schweinepest vorzubeugen. Doch ist es nach Einschätzung von Martin Bassüner eine Frage der Zeit, dass sie hierzulande auftreten wird. Obwohl die Jäger im Hohen Fläming von Saison zu Saison mehr Schwarzkittel zur Strecke bringen, nehme die Wildschwein-Population dank günstiger Lebensbedingungen für sie zu. „Forderungen, sie um 70 Prozent zu reduzieren, sind rein mathematischer Natur, entbehren aber jeglicher jagdlicher Praxis“, sagte der Forstwirt. Nicht zuletzt muss das Wildbret vermarktet werden. „Aber die Tiefkühltruhen sind bereits randvoll damit“, sagt Bassüner.

Wolf bleibt Streitthema

Die Jäger im Hohen Fläming eint die Auffassung, dass der Wolf dank des weiterhin strengen Schutzes als Art ab sofort wieder etabliert ist. Die Entnahme von Problemwölfen, die öfter Nutztiere töten, ist seit einigen Monaten zumindest gesetzlich geregelt. In der Ausführung sehen einige Weidgenossen noch Probleme.

Die Wiesenburger Jagdhornbläser gestalteten den musikalischen Auftakt der Mitgliederversammlung des Kreisjagdverbandes Belzig Quelle: René Gaffron

„Die Standpunkte der Jäger dazu sind klar und müssen nicht stetig wiederholt werden“, so Müller. Wohl aber ist es das Anliegen, dass dem Präsidium des Landesjagdverbandes Brandenburg noch mehr Rückhalt für deren Vertretung gegeben wird. Nach interner Kritik sollen die Arbeit von dessen Gremien intensiviert und deren Bedeutung gestärkt werden. So soll nicht zuletzt das Ansehen des Verbandes bei den Jungjägern steigen, die er wieder für sich gewinnen will.

Von René Gaffron