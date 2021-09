Jagdverband Belzig veranstaltet sein Nadelschießen kompakt

Bad Belzig

Am Wochenende findet das so genannte Nadelschießen statt. Am Sonnabend von 15 bis 19 Uhr, werden gleich beide Disziplinen – Büchse und Flinte – absolviert. Austragungsort ist die moderne Schießsportanlage in Bad Belzig, wo ein reibungsloser Ablauf zu erwarten ist. So muss nicht mehr im Frühjahr und Herbst zu zwei Veranstaltungen eingeladen werden.

2019 hat Hans-Joachim Opitz aus Bad Belzig den Wanderpokal errungen. Im vergangenen Jahr musste auf den Wettbewerb verzichtet werden.

Mitglieder starten kostenfrei

Aber die Teilnahme am „Jagdlichen Schießen 2021” ist entscheidend und wird den Weidmännern offiziell vom Fachverband bestätigt. Die Prüfung ist – zumindest im Land Brandenburg – gegenwärtig keine Pflicht. Gleichwohl werben die Verbände darum, das Schießtraining und die Wettbewerbe regelmäßig zu absolvieren.

Dann sei der Umgang mit der Waffe bei der Jagd im Gelände sicher, sagt Jagdverbandssprecher Mirko Stahlberg.

Außerdem können Waffen an- und eingeschossen werden. Für Mitglieder des Jagdverbandes Belzig ist die Teilnahme frei. Alle anderen zahlen 10 Euro.

Von René Gaffron