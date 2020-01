Mehr Senioren suchen Hilfe beim Weißen Ring

Bad Belzig

Immer mehr ältere Menschen wenden sich hilfesuchend an den Weißen Ring im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Das geht aus der neuesten Jahresbilanz der Hilfsorganisation hervor. „2018 war uns noch keiner solcher Fälle bekannt“, erklärt Außenstellenleiter Martin Gronwald. „Und 2019 waren es dann 19 Stück.“ Bei insgesamt 50 Opfern von Straftaten, die der Weiße Ring beraten hat, machen Senioren somit mehr als ein Drittel aller Fälle aus.

Ob es insgesamt mehr Straftaten und Gewalt gegen Senioren gebe oder es sich nur um eine „Erhellung des Dunkelfeldes“ handele, könne er nicht mit Sicherheit sagen. Fest stehe nur: Kriminelle lassen sich immer ausgefeiltere Tricks einfallen, um Senioren um ihr Geld zu bringen.

Immer ausgefeiltere Tricks

Am beliebtesten sei der „falsche Polizist“, bei dem sich Betrüger am Telefon als Polizeibeamte ausgeben oder mit gefälschter Uniform auf der Matte stehen. Ihren Opfern erzählen sie zum Beispiel, dass Einbrecher gerade ihr Unwesen in der Nachbarschaft treiben. Zu ihrer eigenen Sicherheit, so empfehlen sie ihren Opfern, sollen diese ihre Wertsachen zusammensuchen und bei der Polizei in Sicherheit bringen.

Praktischerweise sei gerade ein Polizeibeamter in der Nähe und könne die Wertgegenstände abholen, heiße es dann. „Manche Menschen machen dann genau das, was die falschen Polizisten ihnen sagen“, erzählt Martin Gronwald.

An den Weißen Ring wenden sich immer mehr ältere Menschen, die Straftaten zum Opfer gefallen sind. Mit Informationsveranstaltungen zeigt die Hilfsorganisation, wie man sich wehren kann. Quelle: Weißer Ring

Hilfsbereitschaft wird ausgenutzt

Eine andere Betrugsmasche ist der Glas-Wasser-Trick: Dann stehen zwei freundliche Menschen vor der Tür, die um ein Glas Wasser bitten, weil einem von ihnen schwindelig sei. „Während der Rentner in die Küche geht, um ein Glas Wasser zu holen, durchwühlt der Komplize schon das Wohnzimmer“, so Gronwald. Alleinstehende gingen dieser Masche besonders häufig auf den Leim – viele von ihnen seien vereinsamt und freuten sich über Kontakt.

Der Weiße Ring berät Betroffene und hilft ihnen dabei, wieder ohne Angst leben zu können. Neben Senioren, die Betrügern ins Netz gegangen sind, haben sich auch im vergangenen Jahr wieder Opfer von häuslicher Gewalt und sexuellem Missbrauch an die Organisation gewandt.

Stalking und Mobbing auch im Netz

Auch eine Reihe von Stalking-Opfer hätte der Weiße Ring beraten. Dabei hätte Gronwald manchmal mit ungewöhnlichen Fällen zu tun gehabt. Einer davon sei ihm besonders im Gedächtnis geblieben: „Einmal hat jemand seiner Ex-Frau acht Tonnen Kies vor die Haustür gekippt – und die Rechnung auf ihren Namen ausgestellt“, erzählt er.

Auch Cyber-Mobbing unter Schülern komme mittlerweile häufiger vor. Noch gefährlicher kann es beim Cyber Grooming werden: Dahinter stecken Erwachsene, die sich in sozialen Medien entweder als Kinder oder zum Beispiel als Modelagenten ausgeben, um sich die Körper von anderen Kindern anzuschauen. „Die Eltern wissen davon meistens gar nichts.“

Die Helfer vom Weißen Ring unterstützen die Betroffenen manchmal auch finanziell. Im Notfall kann die Hilfsorganisation Opferhilfe in Höhe von mehreren Tausend Euro bereitstellen, etwa, wenn jemand den Wohnort wechseln muss. Manchmal reicht auch eine Soforthilfe über 300 Euro oder ein Scheck für psychologische oder juristische Erstberatung.

Info: Am 20. März veranstaltet der Weiße Ring um 10 Uhr eine Info-Veranstaltung zum Thema „Ohne Furcht im Alter“ im Schützenhaus in Werder.

Von Hannah Rüdiger