Bad Belzig

Ihr nächstes Ziel hat Josephine Naruhn bereits klar vor Augen. Die frisch gebackene Abiturientin des Bad Belziger Fläming-Gymnasiums möchte gerne Medizin studieren, die Universität in München sei dafür ihr Favorit, erzählt sie. Um dieses Ziel zu erreichen, hat Josephine Naruhn in den vergangenen Monaten und Jahren hart gearbeitet – und wurde dafür mit einer Abi-Note von 1,0 belohnt.

„Das ist für mich wie ein Traum, der wahr geworden ist“, sagt die 18-Jährige. „Als das Prüfungsergebnis feststand, konnte ich das erst gar nicht fassen – ich glaube, meine Freunde haben sich im ersten Moment sogar mehr gefreut, weil sie mit mir mitgefiebert haben.“ Sie sei generell ein ehrgeiziger und zielstrebiger Mensch, sagt die Bad Belzigerin über sich. Und sie war sich bewusst, was auf dem Spiel stand: „Wer Medizin studieren will, der ist aufgeschmissen, wenn er kein gutes Abi hat – oder muss zumindest lange warten.“

Zwei besondere Herausforderungen

Bewerben wolle sie sich außer in München auch in Köln, Marburg, Ulm und Bonn, erzählt Josephine Naruhn. „Ich bin froh, wenn ich an einer dieser Unis einen Platz bekomme.“ Berlin sei ihr für das Studium zu nah. „Ich will gerne noch was von Deutschland sehen“, sagt sie. „Und München investiert sehr viel in diesen Studienbereich, hat zum Beispiel auch eine tolle Bibliothek – und ist einfach noch mal eine ganz andere Ecke von Deutschland.“

Zwei Dinge habe sie beim Abitur als besondere Herausforderung empfunden: Zum einen die Bio-Prüfung, weil die als erste Prüfung stattgefunden habe und man sich also neben des regulären Unterrichts vorbereiten musste. „Aber meine Eltern haben mir da zum Glück den Rücken freigehalten, sodass ich das gut geschafft habe“, erzählt Josephine.

Bio und Geo als Lieblingsfächer

Zum anderen sei auch die mündliche Prüfung in Geografie eine Herausforderung gewesen. „Weil man so eine mündliche Prüfung ja bis dahin noch nicht hatte und somit nicht üben konnte – wie in den anderen Fächern mit den Klausuren.“

Zugute gekommen ist der Gymnasiastin aber, dass sowohl Bio als auch Geo zu ihren Lieblingsfächern zählten. „Da hat mir auch der Unterricht immer Spaß gemacht“, resümiert sie. „Wir hatten eine super Lehrerin, die viel mit uns Schülern agiert und Fragen gestellt hat – wir mussten immer mitdenken und haben dadurch viel gelernt.“

Die Abiturienten des Jahres 2019 am Fläming-Gymnasium Bad Belzig Quelle: Ines Block, Atelier Straubel

Dabei sei ihr das Lernen nicht immer leicht gefallen, erinnert sich Josephine. „In der Grundschule war das noch nicht so. Aber da ich früh den Wunsch hatte, Medizin zu studieren, hat meine Mama mir immer gesagt: ’Wenn du das willst, dann musst du viel dafür tun.’ – und das hat den Ausschlag gegeben, dass ich mir effektive Lernmethoden gesucht habe.“

So habe sie zum Beispiel angefangen, viele englische Bücher zu lesen, von Mark Twain oder Edgar Allan Poe. „Ich lese sowieso sehr gerne und habe einfach das Schöne mit dem Lernen verbunden“, sagt Josephine lachend. „Für Deutsch bin ich zum Beispiel zu einer Fontane-Lesung und einem Fontane-Dinner gegangen, um mehr über sein Werk zu erfahren.“ Am Ende hat sich das ausgezahlt: Der in Neuruppin geborene Dichter war ein Schwerpunkt im Abi.

Gesamtdurchschnitt beträgt 2,2 Insgesamt haben drei Schüler des Fläming-Gymnasiums Bad Belzig die Abi-Note 1,0 erreicht. Zu den Prüfungen angetreten sind 95 Schüler, 94 von ihnen haben bestanden. Der Notendurchschnitt des Jahrgangs liegt bei 2,2.

An der Schulzeit vermissen werde sie in der ersten Zeit sicher, dass sie ihre Freunde nicht mehr jeden Tag sehe, sagt Josephine. Auch die Zusammenarbeit mit den Lehrern sei gut gewesen. „Sie waren sehr zugänglich und haben uns gut gefördert – aber wir haben auch viel gelacht.“

Weniger fehlen werde ihr dagegen der Stress. „Wenn dann drei oder vier Tests pro Woche anstanden, hat das schon keinen Spaß mehr gemacht“, sagt die 18-Jährige lachend. „Auch die Freizeit musste oft hinten anstehen oder man musste zum Teil viel in den Ferien lernen.“

Auslandssemester in Kanada oder Japan

Wenn zwischendurch doch noch etwas Luft blieb, dann zählte neben lesen auch singen zu Josephines Hobbys – sie hat zusammen mit einer Freundin Unterricht genommen, in dieser Woche hatten sie ihre letzte Stunde. „Außerdem hab ich lange Klavier gespielt und bin geritten – das will ich auch auf jeden Fall wieder aufnehmen.“ Sehr wichtig sei ihr zudem stets gewesen, regelmäßig etwas mit Freunden zu unternehmen. „Sie standen nach dem Lernen an erster Stelle.“

Weil das Medizinstudium vergleichsweise lange dauert, möchte Josephine gerne gleich im Oktober damit beginnen. „Ich will nicht aus dem Lernrhythmus rauskommen und dann lieber später mal ein Auslandssemester machen – Kanada oder Japan würden mich da zum Beispiel reizen. Ich würde auch gerne Japanisch lernen, um endlich Bücher in Originalsprache lesen zu können, gerade weiche ich noch auf englische Übersetzungen aus.“

Bis zum Studienbeginn wolle sie nun vor allem noch viel Zeit mit der Familie und ihren Freunden verbringen – bevor die dann in alle Himmelsrichtungen verstreut ebenfalls in einen neuen Lebensabschnitt starten.

Von Josephine Mühln