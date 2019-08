Bad Belzig

„Familie Monster brüllt los“ –so heißt das Buch von Rüdiger Bertram, das die Abc-Schützen der Geschwister-Scholl-Grundschule Bad Belzig in diesem Schuljahr erhalten. Es steckt in den Lesetüten, die in dieser Woche wieder verteilt wurden. Die 16-seitige Publikation ist nicht nur schlicht Lektüre für Anfänger, sondern wird ergänzt durch Rätsel und Spiele.

„So wird der Nachwuchs mit Freude ans Lesen herangeführt“, sagt Buchhändlerin Bettina Ritter. 71 Exemplare der Lesetüten hat sie für die Jungen und Mädchen im Gepäck gehabt. Das ist gute Tradition, denn seit 2011 –also solange es die bundesweite Aktion des Arena- und des Oetinger-Verlages schon gibt – ist sie dabei. Bundesweit werden 122.000 Exemplare als Ergänzung zu den Zuckertüten überreicht.

Lesen weiter im Trend

„Nach wie vor ist Lesen lernen der größte Wunsch, den die Kinder hegen, wenn sie in die Schule kommen“, weiß Dommenica Zimmermann. Sie ist eine der Klassenleiterinnen. Die Neulinge sind wahlweise in einer der vier Flex-Klassen integriert oder werden in der einen regulären 1. Klasse unterrichtet. „Egal wie sich die Medien in der Zukunft entwickeln werden – Lesen bleibt wohl eine Grundkompetenz“, meint Zimmermann.

Das Gute an der Lesetüte sei zudem, dass es zusätzlich zum Schulbuch und trotzdem für alle zur Verfügung steht. „Nach Plan wird es uns bis Weihnachten begleiten“, sagt die Lehrerin. Zunächst wird das Zubehör –beispielsweise ein besonderes Lesezeichen –entdeckt, verrät sie.

Respekt gegenüber den Kleinen

Die Aktion hat darüber hinaus eine soziale Funktion. Die Älteren überreichen den Lernananfängern nämlich das Geschenk. Die Tragetasche wird jeweils vor den Sommerferien von den Großen gestaltet. Das soll die Bindung und den Respekt gegenüber den Kleinsten stärken.

Von René Gaffron