Niemegk

„Ich habe meinen Beruf ein bisschen zum Hobby gemacht“, gesteht Alexander Heck. Während andere dieser Tage auf ihr Krad steigen, um den Weg als Ziel zu genießen, ist der 48-Jährige mit Auftrag auf den Autobahnen südlich und westlich des Berliner Ringes unterwegs. Er gehört nämlich zur Motorradstaffel der Johanniter im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Sie ist in Bad Belzig stationiert, umfasst fünf Fahrer und könnte gewiss noch etwas Verstärkung gebrauchen, berichtet der professionelle Sanitäter. Immerhin zwei Maschinen stehen in der Garage und sollen –wohlgemerkt ehrenamtlich –bewegt werden.

Die für das Freizeit-Engagement genutzte 160 PS-starke BMW, mit der unter anderem die Erstversorgung nach Unfall oder Defekt auf der Piste gesichert werden kann, war zumindest ein Hingucker auf dem Schützenplatz beim Niemegker Stadtfest am Sonntagnachmittag.

„Tag des Blaulichtes“ als Motto

Mit dem „Tag des Blaulichtes“ hatten die Organisatoren dieses Mal ein Motto ausgegeben, das neben freiwilliger Feuerwehr und Technischem Hilfswerk von der Johanniter-Unfall-Hilfe ausgefüllt worden ist.

Dabei gibt es ohnehin reichlich Anlässe, zu feiern. Sven Hoyer beispielsweise hat mit 95 Ringen einmal mehr den Titel des Schützenkönigs errungen. Dem 38-Jährigen fehlt nach eigenem Bekunden aber die Zeit, zu den Aktiven zu wechseln. Eigens zum Trubel ist er wieder einmal in der Heimat. Dort wird nicht minder der Aufstieg der Fußballer von Grün-Weiß in die erste Kreisklasse zelebriert.

Festumzug als Höhepunkt

Oder schlicht das schöne Wetter. Denn die Eisheiligen haben sich rechtzeitig verzogen und das Festkomitee wurde mit warmer Maisonne belohnt, freut sich Bürgermeister Hans-Joachim Linthe ( SPD). „Mit Hilfe des neuen Kulturfördervereins Crescendo konnte ein tolles Programm auf die Beine gestellt werden“, resümierte das Stadtoberhaupt. „Einheimische und Gäste haben es sehr gut angenommen“, freute sich der 69-Jährige. Höhepunkt ist und bleibt der Festumzug, für den Christian Marthe und Roswitha Schwachula verantwortlich zeichneten.

Seit 2006 sind Tagesstätte und Hort in Trägerschaft der Johanniter. In deren Regie wird weiter die örtliche Rettungswache betrieben „Da entsteht eine Verantwortung, die lokal gewiss ausgeprägter ist als anderswo“, sagt Regionalvorstand Thomas Boost. Doch sei das zum gegenseitigen Vorteil. Auch Amtsdirektor Thomas Hemmerling schätzt daher den verlässlichen Partner.

Ehrenamt profitiert von Präsenz

Dabei konnte der Verband nicht nur mit den vor Ort bekannten Angeboten auftrumpfen. Der Nachwuchs steuerte seinen Teil zum Kulturprogramm bei, sondern auch die Einrichtungen hatten Spiel und Spaß für die zahlreicher werdenden Jungen und Mädchen vorbereitet. „Außerdem: Gutes Hauptamt wirkt auch aufs Ehrenamt“, lautet die Erkenntnis von Ralf Boost. So gebe es durchaus „Aufwuchs“ zu verzeichnen, aber noch nicht genug.

Ginkgo gedeiht gut Eine sechsköpfige Delegation aus dem früheren Niemegk bei Bitterfeld war wieder zu Gast beim hiesigen Stadtfest. Der Ort in Sachsen-Anhalt ist dem Tagebau geopfert worden. Der Baum der Partnerschaft, ein Ginkgo, gedeiht. Er ist vor Jahren gepflanzt worden und hat sich als stets emotionaler Treffpunkt etabliert, erzählen Inge Seidewitz und Hedwig Manthei. Ein Gegenbesuch in der neuen Heimat Pouch am Muldestausee ist vereinbart. Diesmal nicht vertreten war die niedersächsische Partnergemeinde Schellerten.

Neben der Sondereinsatzgruppe Versorgung war deshalb noch die Hundestaffel auf dem Areal am Wasserturm präsent. Eigentlich in Hennickendorf ( Teltow-Fläming) beheimatetet ist sie auch für den Landkreis Potsdam-Mittelmark zuständig und könnte noch zwei- und vierbeinige Mitstreiter gebrauchen. „Interessenbekundungen gibt es relativ häufig“, sagt Michael Schuchardt. „Doch die Herausforderung ist langfristig“, sagt der Hundeführer. Deshalb nutzt seine Truppe gern den Rahmen und die Aufmerksamkeit, wie sie in Niemegk am Wochenende geboten wurde.

Von René Gaffron