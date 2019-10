Bad Belzig

„Alles im Griff?“ lautet das fragende Motto für die nächste Frauenfrühstücksrunde. Sie findet statt am 2. November ab 8.45 Uhr in Bad Belzig. Dazu wird in die Cafeteria des Technologie- und Gründerzentrums „ Fläming“ an der Brücker Landstraße eingeladen.

Referentin Linda Sweet will versuchen, Antworten zu fin...