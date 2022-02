Jubiläumsjahr in Bad Belzig: Erster Maibaum wird Sonnabend gefällt    

Bürger von Bad Belzig sind eingeladen zur nächsten Leuchtturm-Aktion im Jubiläumsjahr der Stadt. Erstmals soll am Sonnabend gemeinsam ein Maibaum hergerichtet werden.

