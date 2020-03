So findet der CVJM Bad Belzig neue Wege für die Jugendarbeit

Bad Belzig

Um das Angebot seiner Jugendarbeit auch in den Zeiten der Corona-Pandemie weiter aufrecht zu erhalten, setzt der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) in diesen Tagen ebenfalls auf das Internet.

Die Mitarbeiter erwarten die Kinder und Jugendlichen deshalb nicht im Jugendladen in der Straße der Einheit in Bad Belzig, sondern in einem Videochat.

Für die Jugendlichen da sein

„Der Ablauf ähnelte dabei unseren normalen Treffen, die regelmäßig stattfinden“, berichtet CVJM-Mitarbeiter Josef Hölzel. „So wurden online zusammen Spiele gespielt, es wurde miteinander gequatscht und gegen Abend auch gemeinsam gegessen. Auf diesem Weg möchte der Verein für die Jugendlichen da sein – und sie in dieser Zeit unterstützen.“

Die Mitarbeiter des CVJM hätten zudem über die Jugendarbeit während der Corona-Zeit gesprochen und Angebote für Jugendliche und Kinder in diesem Zeitraum geplant. Auch dieses Treffen habe als Videokonferenz stattgefunden.

„Wir sehen unsere Hauptaufgabe im Schaffen von Gemeinschaft unter Jugendlichen und Kindern – bei uns im Jugendladen haben sie einen Raum zum Austausch und für gemeinsame Aktionen“, sagt Josef Hölzel weiter.

„Das wollen wir gerne weiterhin ermöglichen und suchen daher gerade nach Lösungen für virtuelle Jugendarbeit.“ Die ersten Versuche seien bei den Jugendlichen bereits sehr gut angekommen.

Virtuelles Teenie-Café

Auch die anderen Angebote des Vereins sollen möglichst bestehen bleiben. Die Mitarbeiter überlegen sich derzeit, wie sie das kreativ umsetzen können. „In dieser Woche trafen sich zum Beispiel die ,Super Girls’, das Angebot des CVJM für Mädchen, ebenfalls im Netz. Und auch das Teenie-Café am Mittwochnachmittag wird virtuell geöffnet“, berichtet Josef Hölzel.

„Die Jugendlichen sollen die Möglichkeit haben, unkompliziert mit anderen in Kontakt zu bleiben. Zudem wollen wir durch die Beibehaltung der normalen Gruppenzeiten für ein bisschen Normalität und Alltag sorgen.“

Von Josephine Mühln