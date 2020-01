Bad Belzig

Das Jugendbeteiligungsprojekt „Du hast den Hut auf!“ wird weiter fortgeführt. Wie in den Vorjahren, können dank der Kooperation mit der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) „ Fläming-Havel“ auch wieder investive Mittel aus dem Leader-Projekt beantragt werden. Damit sind kleinteilige Investitionen – wie kleinere Baumaßnahmen – und auch größere Anschaffungen möglich.

Diese können beispielsweise für die Renovierung von Räumen oder Treffpunkten genutzt werden. Der notwendige Eigenanteil der investiven Förderung in Höhe von 20 Prozent soll mit einer Eigenleistung in Form von Mitarbeit am Projekt erbracht werden.

Lesen Sie auch: 20.000 Euro für Jugendprojekte im Hohen Fläming verteilt

Die Projekte können für beide Fördertöpfe von Jugendgruppen noch bis zum 21. März eingereicht werden. Erfüllen sie die Kriterien, dann werden sie beim „Tag der Entscheidung“ gleichzeitig zur Abstimmung gestellt. Die Projekte werden direkt von den Jugendlichen auf www.duhastdenhutauf.de/projekt-einreichen eingestellt.

Seit dem Jahr 2016 werden unter dem Label „Du hast den Hut auf!“ Projekte gefördert, seit 2018 in Kooperation mit der LAG. Insgesamt konnten über „Du hast den Hut auf!“ bereits 34 Jugendprojekte realisiert werden.

Von MAZ