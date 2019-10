Bad Belzig

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark lobt zum zweiten Mal den Jugendkulturpreis aus. Bewerbungen können noch bis Freitag eingesandt werden. Daran hat die Verwaltung erinnert. Gewürdigt werden kreative Beiträge von Kindern und Jugendlichen, die sich mit Toleranz und kultureller Vielfalt auseinandersetzen. Dabei können alle Formen der künstlerischen Darbietung gewählt werden.

Bei der Premiere vor Jahresfrist räumte Thomas-Müntzer-Schule Ziesar mit einem Hip-Hop-Auftritt und Video ab.

Das diesjährige Motto lautet: „Ich heb ab, nichts hält mich am Boden“. Bewerben dürfen sich demnach Einzelpersonen, Jugendgruppen, Träger der offenen oder mobilen Kinder- und Jugendarbeit, der Sozialarbeit an Schulen und Horteinrichtungen – und „alle anderen die sich darauf freuen, ihr Können auf die Bühne zu bringen und sich einem tollen Publikum zu präsentieren“, heißt es in der Ausschreibung. 2000 Euro werden verteilt, wobei niemand leer ausgehen soll.

Große Show am 23. November

Die Preisverleihung findet diesmal am 23. November und wieder im Kulturpalast „Scala“ in Werder/ Havel statt. Dort haben alle Bewerber maximal zehn Minuten Zeit, um ihren Beitrag der Jury und dem Publikum zu präsentieren. Neben dieser Präsentation dient auch das Bewerbungsformular als Bewertungsgrundlage. Außerdem sollen Auszüge der Formulare im Foyer des Kulturpalastes ausgestellt werden – deswegen soll es sowohl per Post als auch per Mail eingeschickt werden. Der Sonderpreis „Neue Medien“ wird erneut an das Projekt verliehen, das gezielt neue Medien wie Facebook, Youtube oder Instagram einbindet.

Paula Moritz, Landratsamt Bad Belzig, Außenstelle Brandenburg/Havel 03381/533303

Von Rene Gaffron