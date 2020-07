Bad Belzig

Auf Schokolade abgesehen hatten es junge Ladendiebe in Bad Belzig. In einem Discountmarkt an der Erich-Weinert-Straße waren zwei Jugendliche aus einer Dreiergruppe am Montagnachmittag erwischt worden. Sie wollten mit der Beute abhauen, ohne zu bezahlen.

Ein Mitarbeiter des Einkaufsmarktes hielt die Jungen gegen 14.40 Uhr auf. Er rief die Polizei hinzu. Die Beamten nahmen eine Anzeige auf und verständigten die Eltern der jungen Diebe.

„Die Schokolade wurde zurückgegeben, so dass kein Schaden entstanden ist“, heißt es von der Polizei. Dennoch ermittelt nun die Kriminalpolizei weiter.

Von MAZ