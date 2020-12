Bad Belzig

Zwei Jugendliche sollen am Rand des Wohngebietes Klinkengrund in Bad Belzig ein Feuer gelegt haben. Zumindest stand ein Baum am Freitagnachmittag, kurz nach 15.30 Uhr, dort in Flammen. Neben der Skateranlage an der Hand-Marchwitza-Straße wurde offenkundig in dem Baumstumpf gekokelt

Dabei wurden die Jungen zunächst beobachtet. Da erste eigene Löschversuche des Zeugen misslangen, alarmierte er die Freiwillige Feuerwehr. Sie rückte mit einem Löschfahrzeug und neun Kameraden an. Jene hatten den Brand schnell bekämpft, bestätigt Ortswehrführer Raphael Thon.

Beschreibung der Verdächtigen

Der Zeuge indes gab an, dass offensichtlich zwei Zwölf- bis 15-Jährige Jungen dort mit Feuer gespielt und die Birke schließlich entzündet hätten. Die mutmaßlichen Täter sind demnach 1,60 bis 1,65 Meter groß. Der eine war mit einer Tarnjacke bekleidet, der andere trug eine dunkle Jacke, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion.

Die Kriminalisten bittet weitere Zeugen, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitrag können, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei Brandenburg/Havel: 03381/5600

Von René Gaffron