Jugendtheater „Strumpfhose“ mit neuem Programm

Bad Belzig

Nach seinem sommerlichen Erfolg als „Olsenbande junior“ feiert das Bad Belziger Jugendtheater „ Strumpfhose“ am Donnerstag die nächste Premiere: Zuschauer erwartet ein poetisch-kabarettistischer Abend mit Sprüchen, Märchen und Gedichten.

Im Gegensatz zu den bisherigen Aufführungen gibt es also kein ganzes Theaterstück, sondern eher „mehrere Stückchen“, wie der Regisseur Frank Grünert erklärt.

Eine Stunde lang wechseln sich fünf Jungschauspieler auf der Bühne ab. Bis auf einen Neuzugang dürften die meisten davon dem Publikum schon von den Olsenbanden-Inszenierungen bekannt sein. Auf dem Programm stehen Poesie, Lebensweisheiten und jede Menge Reime.

Drei Aufführungen im Burgkeller

Die Aufführungen finden an drei Abenden im Burgkeller der Burg Eisenhardt statt. Auf die Premiere am Donnerstag, 7. November folgen zwei weitere Vorstellungen am Freitag und Samstag. Die poetisch-kabarettistischen Abende beginnen jeweils um 19 Uhr.

Karten gibt es für sieben Euro in der Tourist-Info Bad Belzig oder an der Abendkasse. „Es sollen einfach alle kommen“, sagt Frank Grünert. „Jeder findet einen Platz.“

Jugendtheater seit über 20 Jahren

Das Jugendtheater „ Strumpfhose“ besteht seit 1998. Unter professioneller Anleitung können junge Schauspieler erste Bühnenerfahrungen sammeln und sich mit den Aufgaben eines Regisseurs, Bühnenbildners oder Maskenbauer vertraut machen.

Junge Menschen, die sich für Theater interessieren, seien jeder Zeit willkommen, betont Frank Grünert: Neue Mitspielerinnen und Mitspieler können direkt nach der aktuellen Produktion einsteigen.

Von Hannah Rüdiger