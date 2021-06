Klein Briesen

Zugewuchert, eingestürzt, aber vor allem verlassen: Der „Juliushof“ in Klein Briesen hat sich in den sieben Jahren, die er jetzt leer steht, in einen „lost place“ verwandelt. Doch der Dornröschenschlaf könnte beendet werden, noch ist ein Teil der Bausubstanz erhalten. Doch wer kümmert sich? Und wer hat den Mut, hier noch zu investieren? Zumindest das ehemalige Wohnhaus hat einen neuen Besitzer. Im Herbst sollen weitere Gebäude angeboten werden.

„Der jetzige Besuch war recht gespenstisch. Der Juliushof ist nunmehr seit vielen Jahren nicht mehr bewirtschaftet und steht leer. Das ganze Areal ist mittlerweile recht zugewachsen. Dornröschen lässt grüßen. Ein verwunschener Ort!“ sagt Eckhard Endruschat aus Brandenburg an der Havel.

Als das Restaurant und Hotel „Juliushof“ noch geöffnet war, sei er oft und gerne dorthin gefahren, von Ragösen entlang des Bullenberger/Klein Briesener Bachs gewandert und kehrte ein, um gut zu essen.

Die letzten Nutzer des Areals, das Evangelische Bildungswerk, verließ das rund 60 Hektar große Areal im Jahr 2013, seither liegt das Anwesen im Dornröschenschlaf. Wo einst einer der schönsten und beliebtesten Weihnachtsmärkte der Region Besucherströme lockte, liegen jetzt die Dächer der Holzbuden auf dem Waldboden, kaum noch als solche zu erkennen, und mit einer grünen Decke bewachsen.

Neue Nutzer geben nach kurzer Zeit wieder auf

Eigentümerin war zum Zeitpunkt 2016 die bundeseigene Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft (BVVG), der Nutzer Walter-Julius Stolte war Pächter. Das Grundstück, ehemals Jagdsitz des DDR-Innenminister Friedrich Dickel, ist an ihn in Erbbaupacht vergeben worden. Schon damals hieß es, Stolte wolle die Erbpacht zurückgeben.

2009 hatte sich Stolte, damals im Rentenalter angelangt, aus dem aktiven Geschäft zurück gezogen. Zu Beginn der 90er-Jahre war er aus dem Ruhrgebiet in den Fläming gekommen und hat das einstige Domizil des letzten Innenministers der DDR Friedrich Dickel übernommen. Nun zogen mit dem neuen Namen „Waldkammergut“ auch neue Pächter namens Bernd und Margarita Friedrich ein. Stolte blieb Vertragspartner.

Aus dem einstigen Vital-Hotel wird ein Relax-Hotel, wo sich Touristen mehr der Natur, als Wellnesspackungen im Haus widmen sollen. Vor allem für die „Luftschnapper“ aus Berlin, so dachte Friedrich, der aus Cottbus stammte, ist das Areal ideal. Mit der Übernahme wurden damals die Bäder in den 14 Zimmern saniert.

Nur knapp zwei Jahre später kommt die Rolle rückwärts. Der ursprüngliche Name „Juliushof“ kehrt zurück, die neuen Pächter sind die Brandenburger Projektservice GmbH, Kooperationspartner das Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft. Tagungsräume sowie Doppel- und Einzelzimmer werden renoviert, erzählte die damalige Hotelleitung Katrin Nickel aus Ragösen, selbst fast ein Jahrzehnt im ursprünglichen „Juliushof“ angestellt. Doch dieser Plan, der auf zehn Jahre angelegt war und demnach bis heute reichen sollte, ging nicht auf.

Ein neuer Eigentümer bräuchte wohl ein stichfestes Konzept, Zeit und eine Menge finanziellen Spielraum, um das Areal wieder zu ertüchtigen. Die Leitungen liegen seit DDR-Zeiten dort, die Elektrik ist veraltet. Viel zu tun, um überhaupt wieder ein ansehnliches, touristenfreundliches Objekt herzurichten.

Die Stadt Bad Belzig kann indes keine Angaben zur Immobilie machen. „Es handelt sich dabei um keine kommunale Liegenschaft“, so Sebastian Bein, Mitarbeiter im Bereich Stadtentwicklung der Kurstadt. Zuletzt habe es dazu Kontakt mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben als letzten Grundstückseigentümer gegeben.

Erst zu Beginn des Jahres war das einstige Vital-Hotel und jetzt verwaiste Anwesen Thema in der Stadtverordnetenversammlung Bad Belzig. Der Tenor damals: Gelegentlich gibt es Interessenten, aber was dort passieren soll, weiß niemand so recht. Auch seien die restlichen, zum Teil noch intakten Gebäudeteile zunehmend dem Vandalismus ausgeliefert.

Rücken bald die Bagger an?

„Keine schöne Situation“, sagt Ortsvorsteher Rainer Spiesecke, der sich seit Jahren wünscht, dass hier etwas Neues die Räume belebt. Im April dieses Jahres plötzlich Bewegung. Einige Autos und Begutachter am ehemaligen Wohnhaus auf dem Areal. Es stellte sich heraus, dass es für 100.000 Euro im Internet ersteigert werden konnte. Getan hat sich dort dennoch bisher nichts. Für die übrigen Bauten, die innen noch den Charme der 1970er-Jahre tragen, schwindet die Hoffnung, dass sich ihnen jemand annimmt. „Es ist schade, dass sich hier nichts entwickelt“, findet Spiesecke. Zwischenzeitlich wurde auch gemunkelt, dass die Gebäude abgetragen werden sollen.

Das wiederum bestätigt die Bundeanstalt nicht. Der Kaufvertrag für das Einfamilienhaus steht kurz vor dem Abschluss. Hier hat sich im Frühjahr das Inserat gelohnt. Der Großteil des Waldes mit rund 60 Hektar verbleibt im Bestand der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Und, so bestätigt Pressesprecher Thorsten Grützner: „Die gegebenenfalls gewerblich nutzbaren Gebäude werden aller Voraussicht nach im Herbst dieses Jahres auf dem offenen Immobilienmarkt zum Kauf angeboten.“

Kurzum, der sprichwörtliche Prinz, der das verwahrloste Gelände wachküssen soll, findet sich vielleicht im Herbst und füllt ein geschichtsträchtiges Kleinod mit neuem Leben.

Von Natalie Preißler