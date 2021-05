Junge Bad Belzigerin begeistert sich für Bienen und hat Ideen

Baitz

In den Belziger Landschaftswiesen leuchtet – in diesem Jahr witterungsbedingt mit ein wenig Verspätung – das Gelb der Rapsblüten noch viel mehr. Der Geruch scheint ebenfalls intensiver. Kein Wunder, dass sich die Bienen hier sehr gern auf Futtersuche und Hochzeitsflug begeben. Denn der Nektar des Kreuzblütlers bietet fette Ausbeute.

Das wird Helen Menzel in nächster Zeit beobachten. Denn sie wird künftig Frank Jeremias zuschauen, wenn er die Bienenstöcke auf seinem Wagen am Ortsrand von Baitz betreut. Das Mädchen wird womöglich Unterstützung geben, wenn der Honig aus den Waben entnommen und geschleudert werden muss. Die Sechtsklässlerin aus der Geschwister-Scholl-Grundschule Bad Belzig kann sich durchaus vorstellen, in der Freizeit zu imkern.

Keine Angst vor Stichen

„Ein bisschen habe ich mir das Wesen der Bienen schon zu Hause erklären lassen“, sagt die Elfjährige über den Einsatz von Vater Thomas Schulze. Nunmehr möchte sie dem befreundeten Landwirt und Imker aus Lübnitz mindestens alle zwei Wochen über die Schulter schauen. Die Möglichkeit gestochen zu werden, steht zwar im Raum. „Aber wir tragen ja Schutzkleidung“, sagt Helen Menzel tapfer.

50.000 Bienen hat Imker Frank Jeremias gerade im Wagen an den den Belziger Landschaftswiesen zu stehen. Quelle: René Gaffron

„Die Begeisterung für die Bienen ist selten und sollte deshalb gefördert werden“, sagt Frank Jeremias. Gleichwohl es an der Grundschule Brück eine von Holger Granat betreute Arbeitsgemeinschaft gibt und auch anderenorts das eine oder andere Schulprojekt läuft, fehlt Imker-Nachwuchs zwischen Zauche und Fläming.

Frank Jeremias, heute hauptsächlich Tierhalter, hat 1978 noch eine berufliche Ausbildung beim VEB Bienenwirtschaft Werder/Havel absolviert. Tausende Bäume im Obstgarten der DDR waren auf die Bestäubung durch die Bienen angewiesen. Derzeit kümmert sich der Fachmann um überschaubare sechs Völker mit etwa 50.000 Tieren.

Deutlich mehr Erträge

Raps würde auch ohne die Hilfe von Insekten Früchte entwickeln. Sie fallen aber deutlich größer aus, wenn Bienen den Pollen zwischen den Blüten umhertragen. Ertragssteigerungen von bis zu 70 Prozent soll Bauer Ernst Jahn dem Vernehmen nach dank der bewährten Zusammenarbeit erzielen. Auch der Imker steht auf der Gewinnerseite: Bei Rapsfeldern sind bis zu 40 Kilogramm Honig von einem Hektar zu erwarten.

Den Honig würde Helen Menzel im Tee-Art-Laden in Bad Belzig anbieten. Er wird von ihrer Mutter geführt. Quelle: René Gaffron

Damit er nicht hart wird, sondern so cremig weiß wie ihn die Kunden lieben, muss der Honig ausdauernd gerührt werden, lautet die Ansage für Helen Menzel. Was die Vermarktung angeht, hat sie schon die passende Idee. „Im Tee-Art-Laden kann der Honig verkauft werden“, ist sie sich gewiss. Gut, dass ihre Mutter Corinna die Inhaberin des Geschäftes in der Altstadt von Bad Belzig ist.

Von René Gaffron