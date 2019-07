Bad Belzig

Zwei dreiste, jungendliche Diebe haben im Bistro des Fläming-Bahnhofes in Bad Belzig Beute gemacht. Dort griffen sie am Donnerstag gegen 13.55 Uhr in die geöffnete Kasse am Tresen.

Die Täter flüchten zunächst mit dem erbeuteten Bargeld zu Fuß in Richtung Innenstadt. „Im Zusammenwirken mit dem Betreiber des Bistros und anhand der guten Personenbeschreibung konnten Polizeibeamte kurze Zeit später die beiden Kriminellen im Stadtgebiet aufgreifen und identifizieren“, erklärt Oliver Bergholz, ein Sprecher der Polizei.

Geld und Drogen gefunden

Die Jungen im Alter von 14 und 16 Jahren wurden nach dem entwendeten Bargeld durchsucht. Dabei fanden die Polizisten nicht nur Geld im dreistelligen Bereich, sondern auch betäubungsmittelähnliche Substanzen.

Die Drogen wurden sichergestellt und Strafanzeigen gegen die beiden Diebe gestellt. „Die beiden Jungs wurden anschließend ihren Eltern übergeben“, teilt Oliver Bergholz weiter mit.

Von MAZ