Bad Belzig

Am Donnerstag, kurz vor Mitternacht, wurde an einer Haltestelle in Bad Belzig randaliert. Zeugen hatten die Polizei darüber informiert, dass ein junger Mann am Busbahnhof wohl Scheiben zerstört. Der 18-Jährige hat die Scheibe des Informationskastens eingeschlagen.

Der mutmaßliche Täter sollte sich dabei verletzt haben. Die Beamten konnten vor Ort einen Verdächtigen feststellen. Er war gerade auf Weg zur Rettungsstelle. Nach der Klärung seiner Personalien und einer Belehrung räumte er die Tat ein, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion.

Da Alkoholgeruch in der Atemluft wahrzunehmen war, führten die Polizisten einen Atemalkoholtest durch. Das Gerät zeigte einen Wert von 1,3 Promille an.

Von René Gaffron