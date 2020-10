Bad Belzig

Im Übergangswohnheim für Geflüchtete am Weitzgrunder Weg in Bad Belzig ist ein Bewohner nach Straftaten von der Polizei vorübergehend in Gewahrsam genommen worden.

Am frühen Mittwochabend hatten Zeugen gegen 17 Uhr die Polizeiwache darüber informiert, dass ein Bewohner eine Fensterscheibe eingeschlagen haben soll. Als die Beamten den Sachverhalt vor Ort klären wollten, habe sich der offensichtlich angetrunkene, 23 Jahre alte Verdächtige „absolut uneinsichtig gezeigt und verbal aggressiv“, teilt Polizeisprecher Oliver Bergholz am Donnerstag mit. „Sofort fing er an, die Kollegen vulgär zu beleidigen und ließ sich auch nicht mehr beruhigen.“

Anzeige

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Aufgrund der Gesamtumstände sei nicht zu erwarten gewesen, „dass sich der Mann ohne weitere Vorkommnisse beruhigen würde, so dass ihn die Beamten zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam der Inspektion nach Brandenburg an der Havel brachten“,erklärt Oliver Bergholz.

Mit Handschellen fixiert

Auch auf dem Weg dorthin widersetzte sich der Mann der Polizei-Aktion, so dass er schließlich mit Handschellen fixiert werden musste. Aufgrund sich wiederholender Stimmungsschwankungen wurde der junge Mann zunächst einem Arzt vorgestellt, bevor er seinen Rausch im Gewahrsam ausschlafen konnte.

Nüchtern konnte er dann gegen 5 Uhr am Donnerstagmorgen das Polizeigebäude wieder verlassen. Gegen den 23-jährigen Randalierer ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Von MAZ