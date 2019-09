Bad Belzig

Jusefa Bantjukowa ist gestorben. Sie war eine der letzten Überlebenden des KZ Roederhof am Stadtrand von Bad Belzig. Bei der Gedenkveranstaltung zum Tag der Befreiung am 3. Mai dieses Jahres im Grünen Grund hatte Inge Richter noch Grüße von der in Sarapul am Ural lebenden Frau bestellt. Die Weißrussin soll...