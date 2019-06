Bad Belzig

In der Reihe „Kabinett vor Ort“ berät die Landesregierung Brandenburg am Donnerstag nachmittag in Bad Belzig. Zum Auftakt hat Wirtschaftsstaatssekretär Hendrik Fischer einen Förderscheck an Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) überreicht. Es handelt sich um 17 Millionen Euro, mit denen der Breitbandausbau zwischen Havel und Fläming unterstützt werden soll.

Insgesamt braucht es dafür rund 50 Millionen Euro. Denn 11 500 Haushalte, knapp 300 Gewerbebetriebe und 90 Schulen gelten als unterversorgt.

Am Nachmittag haben einige Minister noch weitere Termine mit Politikern und Unternehmen aus Bad Belzig und Umgebung. Abends ist der Bürgerdialog im Deutschen Haus in Beelitz angesetzt, wo Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) mit den Einwohnern der Spargelstadt ist Gespräch kommen will.

Von René Gaffron