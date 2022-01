Bad Belzig/Niemegk

Eigentlich sollte mit Frohsinn der Covid-19-Pandemie entgegen gewirkt werden. „Wir impfen mit Konfetti“, lautet das Motto des Belziger Karnevalsvereins für seine 58. Saison. Doch jetzt zieht der Vorstand die Reißleine: Die Reservierung der Albert-Baur-Halle für närrisches Treiben am 25. und 26. Februar ist abgeblasen.

„Unsere vorsichtige Planung für diese Saison müssen wir leider komplett absagen“, schreibt der Vorsitzende Andreas Burdag an seine Mitstreiter. Aufgrund der Infektionslage mit aktuell hohen Zahlen wären Veranstaltungen selbst unter Einhaltung der Schutz-Maßnahmen nicht zu verantworten.

Bad Belziger Tanzgruppen haben fleißig geprobt

Enttäuschung macht sich nicht nur beim Publikum breit, das am 11. November den Auftakt der fünften Jahreszeit am Rathaus noch voller Optimismus bejubelt hat. Trost wird vor allem in den eigenen Reihen benötigt.

„Insbesondere die Neulinge, die wir 2019/20 für das Spektakel begeistern konnten, sind sehr enttäuscht, dass sie zum zweiten Mal in Folge nicht zum Zuge kommen“, berichtet Yvonne Siemonsen. Püppis, Fünkchen, Funken- und Prinzengarde hatten nach dem Lockdown im vergangenen Winter ab Ostern trainiert.

Fahrt schon beendet. In Bad Belzig muss das närrische Volk erneut auf großes Vergnügen verzichten. Quelle: René Gaffron

„Jetzt wären die Programme bühnenreif“, heißt es. Nun sorgt sich das Gefolge der Tollitäten Mandy I. und Martin LII. um die Perspektive für den Nachwuchs und den 80 Mitglieder zählenden Verein. Deshalb soll – Aschermittwoch hin, Aschermittwoch her – auf jeden Fall noch im Frühjahr oder Frühsommer ein fröhliches Zusammentreffen organisiert werden, sobald es die Bedingungen hergeben.

Der Brücker Karnevalsklub hatte für dieses Jahr schon gar keine Pläne geschmiedet, der Rabener Halt’-Durch-Klub (RHDC) hat im Januar die weiße Fahne hissen müssen.

Niemegker Nachwuchs tritt im Sommer auf

Der Niemegker Karnevalsklub, der jetzt über den Saal der Stadthalle „Lindenhof“ verfügt, will im Lauf der Woche entscheiden.

Hans-Dieter Scherz vom Niemegker Karenvalsklub (NCC) vor dem Saal des Lindenhofs. Quelle: René Gaffron

„Die Richtung zeichnet sich ab wie überall“, berichtet Hans-Dieter Scherz. Auch dort soll der Nachwuchs im Sommer seine Bühne kriegen. Eine große Sause musste schon gestrichen werden. Denn in Niemegk sollte der Neujahrsempfang des märkischen Landesverbandes der Karnevalisten ausgerichtet werden.

Von René Gaffron