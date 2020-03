Wetterexperte Karsten Schwanke bringt Zuschauer im Fläming-Gymnasium zum Nachdenken

Bad Belzig

Als Wetterexperte Karsten Schwanke den Dürremonitor aus dem August 2019 zeigt, ist es still in der Mensa des Fläming-Gymnasiums. Dieser veranschaulicht, wie stark Böden bundesweit unter Dürre leiden. Die rund 170 Zuschauer sehen eine in vielen Teilen Deutschlands und vor allem in Brandenburg rot und dunkelrot gefärbte Karte. Rot und dunkelrot stehen für extreme und außerordentliche Dürre. „So eine Trockenheit haben wir noch nicht erlebt“, sagte Karsten Schwanke.

Der Dürremonitor ist nur ein Aspekt des Vortrags „Ist das noch Wetter – oder der Klimawandel“, den der 51-Jährige am Mittwochabend vor Lehrern, Schülern, Eltern und Senioren im Bad Belziger Fläming-Gymnasium gehalten hat.

Bernd Hering (links), stellvertretender Schulleiter des Fläming-Gymnasiums, begrüßte Karsten Schwanke in der Mensa seiner Schule. Quelle: Fabian Lamster

Rund 70 Minuten drehte sich alles um extreme Sommer wie im Jahr 2018, immer häufiger auftretende Hitzetage, Stürme – und deren Folgen für die Natur. Auch kleinere Anekdoten aus seinem Beruf als Wetter-Moderator im Fernsehen und Drehtage am Polartag in Spitzbergen teilte er mit den Zuschauern.

Schüler fragt sich: Wo bleibt der Winter?

Unter ihnen waren auch Robin Meyer, Timo Schulz und Sandro Horn. Die drei Neuntklässler des Fläming-Gymnasiums sind extra für den Vortrag abends noch mal in ihre Schule gekommen. „Der Klimawandel ist auch gerade Thema bei uns in Geografie“, sagte Robin Meyer.

Robin Meyer, Timo Schulz und Sandro Horn aus der neunten Klasse ließen sich den Vortrag nicht entgehen - und sorgen sich um die Entwicklung von Natur und Klima. Quelle: Fabian Lamster

Der Wiesenburger findet das Thema vor allem deshalb wichtig, weil er sich fragt, wo der Winter bleibt. Der 14-Jährige kann sich nicht mehr daran erinnern, wann er das letzte Mal einen Schneeball geworfen oder einen Schneemann gebaut hat.

Temperaturen in Potsdam-Mittelmark steigen

Dass die Temperaturen aufgrund des Klimawandels steigen, macht sich nicht nur weltweit, sondern auch in Potsdam-Mittelmark bemerkbar. Das zeigen die gemessenen Daten der Wetterstation in Wiesenburg. Die höchste Temperatur lag dort 2019 bei 37,4 Grad, die niedrigste bei minus 9,1 Grad. Zum Vergleich: 2003 waren es noch 34,4 Grad als Höchst- und minus 17,1 Grad als Tiefstwerte.

Im Vortrag stellte Karsten Schwanke heraus, was es mit dem Klimawandel auf sich hat und warum es sich dabei nicht nur um gewöhnliche Wetterlaunen handelt. Quelle: Fabian Lamster

Brandenburg kratzt an 40-Grad-Grenze

Mit 38,6 Grad, 2019 gemessen in Neißemünde-Coschen im Landkreis Oder-Spree, rückt Brandenburg auch der 40-Grad-Marke immer näher.

„40 Grad hat es in Deutschland noch vor Jahrzehnten nur sehr selten gegeben. Das ändert sich. Vor allem das Tempo, wie schnell die Temperaturen steigen, ist das Besondere am Klimawandel“, sagte Karsten Schwanke.

Auch für Brandenburg untypische Wirbelstürme – wie beispielsweise im August 2019 in Klaistow – würden künftig immer häufiger passieren, da sich immer mehr Energie in der Luft befinde, so der Meteorologe.

Appell von Karsten Schwanke an Bad Belziger

Zum Abschluss seiner Präsentation gab er den Bad Belzigern Hinweise, wie sie das Klima schonen können: weniger Autofahren und dadurch den CO2-Ausstoß reduzieren, Hausfassaden be- und vor allem Bäume pflanzen – und diese dann auch gießen. „Wir müssen unser Grün überall dringend am Leben halten. Wer glaubt, dass das Bewässern von Bäumen und Pflanzen Wasserverschwendung ist, hat nicht verstanden, wie ernst die Lage ist“, sagte der 51-Jährige.

Auch durch den Verzicht auf Fleischprodukte, deren Herstellung jede Menge Wasser erfordert, könne man laut Schwanke viel bewegen. Außerdem ist der gebürtige Zieseraner überzeugt: „Der Klimaschutz gehört ins Grundgesetz“.

Klimawandel beschäftigt Schüler

Schüler Robin Meyer hat aus dem Vortrag seine ganz eigenen Konsequenzen gezogen. Er wolle seinen Fleischkonsum ändern und könne sich vorstellen, von Wiesenburg mit dem Fahrrad zur Schule nach Belzig zu fahren.

Karsten Schwanke hat ihm die Augen geöffnet: „Ich will mir nicht vorstellen, wie wir in Zukunft leben, wenn wir nichts unternehmen. Darüber werde ich noch heute Abend mit meinen Eltern sprechen“, sagte der 14-Jährige.

Wissenschaftswoche 2020 zu Ende Der Vortrag „Ist das noch Wetter – oder der Klimawandel“ von Karsten Schwanke ist Teil der Wissenschaftswoche am Fläming-Gymnasium in Bad Belzig gewesen. Vom 2. bis 5. Märzhat es dort jeden Abend einzelne Vorträge zu unterschiedlichen Themen aus Naturwissenschaft, Technik und Gesellschaft gegeben. Den Auftakt machte Sandro Dahlke, der im Nordpolarmeer auf dem Forschungsschiff „Polarstern“ gewesen ist. Clemens Bergstedt präsentierteam Dienstag Neues aus der Heimatgeschichte Brandenburgs. Den Abschluss machte am Donnerstag Sebastian Conrad mit einem Vortrag „Von der Geschichte einer Nation zur Geschichte der Welt“.

