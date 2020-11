Mittelmark

Die bisherige Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes in Potsdam-Mittelmark, Kathleen Berger, ist in die Wirtschaftsförderung der Stadt Bad Belzig gewechselt. Sie hat zwei Jahre die Tätigkeit ausgeübt. Seit Oktober ist sie nun an ihrer neuen Wirkungsstätte im Rathaus tätig, einen Steinwurf nur entfernt vom Sitz des Diakonischen Werkes am Kirchplatz.

Kathleen Berger arbeitet nun in der Bad Belziger Stadtverwaltung für die Wirtschaftsförderung in der Region. Quelle: Marion von Imhoff

Kommissarisch hat die Geschäftsführung Claudia Wipfli übernommen. Sie ist Koordinatorin des Unterstützenden Ambulanten Begleitdienstes und seit sechs Jahren für das Diakonische Werk tätig. Angefangen hat sie als Schulsozialarbeiterin an der Grundschule in Dippmannsdorf.

Stellenaufwuchs an Schulen

Das Diakonische Werk hat in den vergangenen Jahren einen Aufwuchs um rund acht Stellen erlebt. So stieg vor allem die Zahl der Schulsozialarbeiter. Sie bilden mittlerweile ein 18-köpfiges Team und arbeiten an 16 Grund- und weiterführenden Schulen im Landkreis.

Fünf weitere Angestellte des Sozialträgers sind im Ambulanten unterstützenden Begleitdienst tätig. Das Diakonische Werk ist ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe. Zu ihm gehören auch das Familienzentrum und der Jugendclub in Wusterwitz.

Entscheidung im Frühjahr

Dorothea Sitzler-Osing, Pfarrerin in Lütte-Ragösen, ist Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werkes. Ihren Angaben zufolge „gibt es noch keine endgültige Entscheidung“, wie es mit der Stelle weitergeht. Die Mitgliederversammlung werde im Frühjahr darüber beraten und entscheiden.

Kathleen Berger arbeitet nun als Leiterin der Wirtschaftsförderung, Stabsstelle lautet der offizielle Titel. Die 41-Jährige ist in Bad Belzig geboren und aufgewachsen und hat an der heutigen Technischen Hochschule in Brandenburg Betriebswirtschaftslehre studiert. „Ich bin mit einem lachenden und einem weinenden Auge gegangen“, sagte sie am Freitag. Ein neues Team beim Diakonischen Werk zu formen, sei ein wichtiger Aspekt ihrer Arbeit gewesen. Ein großes Projekt sei der Ausbau der Schulsozialarbeit gewesen.

Vom Sozialen in die Wirtschaft

Es sei ihr nun wichtig, die Erfahrungen in der sozialen Arbeit des Diakonischen Werkes in die Wirtschaftswelt einfließen zu lassen. Auch dort gelte es, sozial zu handeln. „Die Wirtschaft gilt als so knallhart, dort einen weichen, wohlwollenden Ton zu finden“, sei ihr wichtig, so Kathleen Berger.

Dorothea Sitzler-Osing würdigte die Arbeit der bisherigen Geschäftsführerin sehr: „Dass sie ihre Kraft, ihre Energie und positive Ausstrahlung zwei Jahre für uns zur Verfügung gestellt hat, dafür sind wir sehr dankbar.“

Von Marion von Imhoff