Bad Belzig

Der Stapellauf für den barrierefreien Katamaran „Olaf“ rückt näher. Das Geld, um ihn fertigstellen zu können, ist jedenfalls zusammen gekommen. 10 000 Euro hat eine Sammlung auf der Internetplattform „Startnext“ erbracht. Die Initiative ist maßgeblich von der Gruppe „ Keimzeit“ aus Lütte unterstützt worden.

Binnen 80 Tagen, so das ehrgeizige Ziel des „Saildream 1“-Vereins aus Bad Belzig, sollten 100 x 100 Euro eingeworben werden. Schon seit 2007 setzen sich seine Mitglieder für den Bau des besonderen Seglers ein.

Segler erhält letzten Schliff

Zum Finale ist nochmals ein fünfstelliger Betrag nötig, damit ihm in den nächsten Wochen der letzte Schliff verpasst werden kann. Dafür wurden für die zahlreichen Kleinspender teils Gegenleistungen geboten – Crowdfunding wird das Prinzip genannt.

Keimzeit-Sänger Norbert Leisegang unterstützt das Anliegen des Saildream 1-Vereins. Quelle: Bernd Brundert

Von Sänger Norbert Leisegang und seinen Mitstreitern waren exklusive Fan-Utensilien wie ein signiertes Schlagzeugfell, aber auch das aktuelle Album „Das Schloss“ und Eintrittskarten für das „Heimspiel“ der Band gestiftet worden. Unter den Besuchern des Konzertes am Sonnabend auf der Burg Eisenhardt werden also auch Unterstützer des Anliegens sein. Die Pakete wurden nicht nicht gegen Höchstgebote an den Mann gebracht. Sie gingen vielmehr an den ersten Interessenten, der jeweils bereit war, einen Hunderter genau dafür auszugeben.

„Die Musiker waren mit dem ganzen Herzen bei der Sache“, lobt Udo Zeller aus Bad Belzig. Er ist hauptberuflich der Behindertenbeauftragte des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Seit langer Zeit hegt er den Wunsch, dass Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen die Möglichkeit, gemeinsam mit ihren nichtbehinderten Angehörigen und Freunden aktiv und sicher auf den märkischen Gewässern und darüber hinaus segeln können.

Impuls von Manager Dirk Tscherner

„Nicht nur dass die Kapelle ihre Popularität sehr wirksam für dieses Anliegen eingesetzt hat“, resümiert der 53-Jährige. Sondern insbesondere Manager Dirk Tscherner habe mit seinem Know how für den richtigen Anstoß zur Aktivierung weiterer Geldgeber gesorgt, freut sich Udo Zeller über die für seinen Verein gelungene Premiere.

Wie er berichtet, befindet sich das Boot derzeit in der Werkstatt für Behinderte Menschen der Union sozialer Einrichtungen in Berlin-Grünau. Dort sind zunächst die Rumpfluken absolut abzudichten, ehe die Technische Kontrolle das Gerät für die gewünschte Nutzung frei geben kann. Es ist 7,20 Meter lang, aufgetakelt 3,20 Meter breit und hat einen klappbaren 9-Meter-Mast. Idealerweise können ein Elektrorollstuhl- oder zwei Handrollstuhlfahrer sowie zwei bis drei Begleiter an Bord gehen.

Testrunden am Heimathafen

Die einzigartige Konstruktion bietet ihnen und ihren Hilfsmitteln genügend Raum und Halt sowie einige Extras. Die Ruderpinnen und ein Trampolin müssen noch installiert werrden. Zu guter letzt braucht der –mit zwei Elektromotoren ergänzte – Katamaran noch einen richtigen Anstrich. „Bauleute wie Nutzer fiebern dem ersten Törn entgegen“, bestätigt Udo Zeller. Denn zwar hat es schon einige Testrunden vor dem Heimathafen in Potsdam gegeben. „Doch die Bewährungsprobe mit Passagieren steht noch aus.“ Der Sommer fängt jedenfalls gerade erst an.

Konzert mit der Gruppe „ Keimzeit“ am Sonnabend, 21 Uhr, Burg Eisenhardt, Bad Belzig

Von René Gaffron