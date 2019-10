Keimzeit spielt exklusives Konzert in der goldenen Stadt

Bad Belzig

Die Gruppe „ Keimzeit“ hat zum Ausklang des Wochenendes ein exklusives Konzert gespielt – im Rockcafé Prag. Das Gastspiel am Sonntagabend war auf Vermittlung des Goethe-Instituts zustande gekommen. Es hat sich bekanntlich der Förderung der deutschen Sprache im Ausland sowie der Pflege der interkulturellen Zusammenarbeit verschrieben. Diese Ziele wurden wohl erreicht.

„Wobei nicht nur Deutsch exportiert, sondern sehr viel Tschechisches von uns aufgenommen wurde“, erklärt Sänger Norbert Leisegang im MAZ-Gespräch. So standen er und seine Mitstreiter mit dem heimischen Liedermacher Jan Řepka auf der Bühne. Jener hatte schon das Lied „Der Löwe“ übersetzt, das schließlich gemeinsam geprobt und aufgeführt wurde. Außerdem stimmte der einheimische Künstler noch das Gerhard-Gundermann-Lied „ Gras“ an.

Jahrestag im Blick gehabt

Das Sextett aus Lütte hat sein aktuelles Album „Das Schloss“ wie andere auch schon dem Goethe-Institut unmittelbar nach Erscheinen im Frühjahr vorgestellt, berichtet Manager Dirk Tscherner. Das Interesse daran war diesmal bald geweckt und die Planung für den Auftritt begann. Ursprünglich sollte er zum 30. Jahrestag der sogenannten „Samtenen Revolution“ im November stattfinden.

Aus organisatorischen Gründen wurde nun bereits der 20. Oktober daraus. Das von 30 Leuten und damit an dem Ort mit erwartungsgemäßer Resonanz besuchte Konzert flankierte zudem den Auftakt des Festivals des deutschen Films im Nachbarland. Das unlängst begangene Jubiläum der Züge in die Freiheit für die Botschaftsflüchtlinge 1989 hat demnach keine Rolle mehr gespielt. „Vielmehr wird dort aber unsere aktuelle Musikszene aufmerksam wahrgenommen“, berichtet Norbert Leisegang. Mit seinem Kollegen Jan Řepka teilt er beispielsweise die Wertschätzung für Dota Kehr aus Berlin.

Einst auf Brücke musiziert

Derweil war die Reise für Norbert Leisegang auch wenig die Erinnerung an die Jugend. Wie der 59-Jährige berichtet, war er während der Zeit an der Erweiterten Oberschule Belzig auf Klassenfahrt in der tschechoslowakischen Hauptstadt gewesen. Seinerzeit habe er mit seinem Schulkameraden Bernd Ellenberger noch Straßenmusik auf der Karlsbrücke veranstaltet. 1993 war die Band schon einmal für ein Konzert und der goldenen Stadt.

Heutzutage ist es eine vor allem im Zentrum herausgeputzte Metropole, die viele Touristen aus aller Welt anzieht, bestätigt der „ Keimzeit“-Frontmann. Angereist ist er entspannt mit dem Zug.

Von René Gaffron