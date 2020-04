Bad Belzig

Am 3. Mai jährt sich zum 75. Mal die kampflose Übergabe der Stadt Bad Belzig an die Rote Armee. Damit einher geht die Befreiung von 72 Häftlingen aus dem KZ-Außenlager Roederhof. Dieses Jubiläum sollte mit einem Festakt an der Gedenkstätte im Grünen Grund angemessen begangen werden.

Doch jetzt ist die Veranstaltung erst einmal abgesagt worden. Darüber hat Inge Richter vom Förderkreis Roederhof informiert. Die Entscheidung sei in Absprache mit Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) getroffen worden. Damit wird nicht nur der Eindämmungsverordnung Rechnung getragen, die eine Ausbreitung des Corona-Virus bremsen soll.

Vielmehr bestehen auch Kontakte zu Nachfahren von ehemaligen Häftlingen. Einige Angehörige aus dem Ausland wollten aus dem Anlass nach Bad Belzig kommen. Reisen sind gegenwärtig jedoch praktisch nicht möglich. Insofern wird das Datum nicht vergessen, aber die Würdigung noch anders erfolgen, heißt es in der Ankündigung.

Von René Gaffron