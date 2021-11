„Kein Intensivbett ist mehr frei“: Klinik-Chefinnen in Bad Belzig warnen vor Kollaps  

Bad Belzig

Überstunden, Personalnot, explodierende Corona-Zahlen: Die Situation in der Klinik „Ernst von Bergmann“ in Bad Belzig spitzt sich immer mehr zu. Die Intensivstation ist mittlerweile voll belegt. Wie es jetzt weitergehen kann und was die Politiker tun müssten, sagen die Geschäftsführerin Katrin T. Eberhardt und die Ärztliche Direktorin Simone Rosseau.

Wie ernst ist die Corona-Lage in der Region aus Ihrer Sicht?

Simone Rosseau: Die Lage ist ernst.

Wie werden sich die Zahlen Ihrer Meinung nach entwickeln in den nächsten Wochen?

Simone Rosseau: Wenn sich am Verhalten der Bevölkerung nichts ändert, werden die Zahlen weiterhin rasant steigen.

Was bedeutet das?

Simone Rosseau: Circa zehn Prozent der Erkrankten werden im Krankenhaus zu behandeln sein, davon 14 bis 37 Prozent auf der Intensivstation. 62 Prozent der intensivmedizinisch zu behandelnden Fälle benötigen eine Beatmungstherapie. Gerade diese schwerkranken Patienten sind dann sehr lange auf der Intensivstation und haben eine hohe Sterblichkeit von circa 30 Prozent. Die allgemeine Sterberate im Zusammenhang mit einer Covid-Infektion liegt in Deutschland bei circa 0,5 Prozent.

Die "Klinik Ernst von Bergmann" in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

Wie viele Corona-Patienten behandeln Sie derzeit stationär in der Klinik „Ernst von Bergmann“ in Bad Belzig?

Simone Rosseau: Mit Stand vom 24. November, 17 Uhr, sind das zehn auf der ’Normalstation’, sechs intensivpflichtig und davon werden vier beatmet.

Wie viele freie Betten haben Sie momentan noch für Corona-Patienten?

Simone Rosseau: Mit Stand heute: zehn auf der Normalstation, kein Intensivbett ist mehr frei.

Mussten Sie schon Corona-Patienten abweisen aus Kapazitätsproblemen?

Simone Rosseau: Nein.

Wie viele Menschen sind in der Klinik bisher mit oder an dem Corona-Virus gestorben?

Simone Rosseau: In der jetzigen Welle sind bislang vier Menschen verstorben, insgesamt seit Beginn der Pandemie circa 30 Patienten.

Wann ist die Klinik an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt?

Simone Rosseau: Wir haben 40 Beatmungsgeräte und 170 Betten und müssen immer wieder sehen, wie viele Stationen wir personell besetzen können.

Wie ist die Personalsituation im Haus?

Katrin T. Eberhardt: Wir sind alle unter Anspannung, da auch die seelische Belastung nicht außer Acht zu lassen ist. Wir versuchen mit Präventionsmaßnahmen, wie Impfungen und ambulante Antikörpertherapie, den Anteil der Patienten stationär so gering wie möglich zu halten. Das gibt uns zumindest das Gefühl, nicht tatenlos zuzusehen und abwarten zu müssen.

Gibt es viele Krankschreibungen in der Belegschaft?

Katrin T. Eberhardt: Ja, auch durch die Erkrankung beziehungsweise Quarantäne der Kinder in den Familien. Wir haben im Durchschnitt zehn Prozent der Mitarbeiter im Krankenstand.

Gab es viele Kündigungen nach den ersten drei Corona-Wellen?

Katrin T. Eberhardt: Ja, allein 25 Prozent der fachlich versierten Mitarbeiter auf der Intensivstation haben das Haus verlassen.

Reichen aus Ihrer Sicht die gerade erlassenen Beschränkungen durch die Landesregierung aus oder sollte es einen härteren Lockdown geben?

Katrin T. Eberhardt und Simone Rosseau: Die Zahlen sprechen für sich.

Können Sie Impfverweigerer verstehen?

Katrin T. Eberhardt und Simone Rosseau: Ob wir diese verstehen oder nicht, ändert nichts an unserem Behandlungsauftrag. Wir versuchen, professionell damit umzugehen.

Können Sie den Impfstoff Moderna ebenso empfehlen wie den von Biontech-Pfizer?

Simone Rosseau: Unbedingt. Moderna hat sogar eine höhere Impfstoffkonzentration und ist damit vermutlich effektiver, sodass dieser Impfstoff gerade für ältere Patienten interessant ist.

Wie wird das Angebot der ambulanten Antikörper-Therapie angenommen?

Simone Rosseau: Noch zu wenig, wir hatten sechs Anfragen, die zu vier Behandlungen geführt haben. Im stationären Bereich setzen wir das Medikament gerade deutlich häufiger ein, dabei könnte es früher eingesetzt helfen, die Notwendigkeit einer Krankenhausbehandlung zu verhindern.

Welche Besucherregeln gelten gerade in der Klinik?

Katrin T. Eberhard: Es gilt ein Besuchsverbot. Besuch ist nur nach medizinischer Notwendigkeit möglich, in Absprache mit dem behandelnden Arzt und mit gültigem Test.

Was wäre Ihr dringlichster Wunsch an die Politik und Verwaltung im Landkreis Potsdam-Mittelmark? Was sollte sich ändern?

Katrin T. Eberhard: Die enge und unbürokratische Zusammenarbeit sollte sich auch nach der Pandemie fortsetzen. Ich hoffe, dass unsere Mitarbeiter bewiesen haben, dass ein regionales Krankenhaus unverzichtbar ist

Was müsste der Bund ändern?

Katrin T. Eberhardt und Simone Rosseau: Mehr Mut zu klaren und gegebenenfalls unpopulären Entscheidungen und mehr Voraussicht. Für uns in der Region ist ein Plan nicht erkennbar, wenn es denn einen gibt.

Von Hermann M. Schröder