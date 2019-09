Abwasser: Kein Kanal für Dippmannsdorf

Dippmannsdorf

Die Grundstückseigentümer in Dippmannsdorf favorisieren weiter die mobile Abwasserentsorgung. Allerdings sollen die geradezu explodierenden Kosten für die Abfuhr eingedämmt werden. Dazu bräuchte man langfristig wohl die Solidarität weiterer Betroffener im Hohen Fläming und interkommunale Zusammenarbeit. Das hat Hüseyin Evelek als Geschäftsführer der Stadtwerke in der jüngsten gut besuchten Ortsbeiratssitzung erklärt.

Dort hatten die Anwesenden spontan bekundet, dass sie auf die erneute Prüfung der Möglichkeiten eines Kanalbaus mit Anschluss an ein Klärwerk verzichten. Zu der Expertise sind die Stadtwerke Bad Belzig eigentlich aufgefordert.

Druck von der Aufsichtsbehörde

Denn die Kommunalaufsicht des Kreises Potsdam-Mittelmark hat sie im Auge. Von der Behörde ist ein Parlamentsbeschluss beanstandet worden, demzufolge das 2017 bei der dezentralen Entsorgung entstandene Minus von 172.000 Euro aus der Stadtkasse hätte bezahlt werden sollen.

Verlust muss noch ausgeglichen werden Die Stadtwerke Bad Belzig haben 2017 einen Verlust von 172 000 Euro bei der mobilen Abwasserabfuhr eingefahren. Da mehr als zehn Prozent der Abwassermenge dezentral entsorgt werden, darf kein Ausgleich innerhalb des Sparten-Budgets der Stadtwerke erfolgen. Die Kommunalaufsicht hat ihr Veto gegen den Parlamentsbeschluss eingelegt, dass der ganze Fehlbetrag aus der Stadtkasse beglichen wird. Nur 50 000 Euro waren möglich. Sonst gilt dies als verdeckte Gewinnausschüttung. Der offene Rest geht als Verlustvortrag in den neuen Wirtschaftsplan ein. Kommt es nicht zum Ausgleich, das Minus noch den Verursachern in Rechnung gestellt werden.

Praktisch soll die Gesellschaft jedoch die kurzfristig die Kalkulation und langfristig ihr Entsorgungssystem unter die Lupe nehmen. Wobei die allein Kosten für die Voruntersuchung zur Erschließung per Kanal für Lütte und Dippmannsdorf jeweils mit 60.000 Euro zu beziffern sind, wie Ingo Krugmann berichtet hat. Die Topografie der Orte sowie die Lage am Rand der Belziger Landschaftswiesen lässt laut den Technikchef der städtischen Gesellschaft ahnen, dass die Lösung nicht preiswert wird – unabhängig davon, ob die Überleitung nach Ragösen und dann zum Klärwerk Brück-Hackenhausen oder nach Bad Belzig angestrebt wird.

Die Investition, die vor Jahren auf schon auf 3,8 Millionen Euro beziffert worden ist und als Anschlussbeitrag umgelegt werden müsste, wollen sich die Dippmannsdorfer sparen. Die Ausgaben für eine Planung sind bei den Vorzeichen ebenfalls nicht sinnvoll.

Gruben müssen zertifiziert sein

Statt dessen sollen die bewährten Sammelgruben, wo noch nicht geschehen, ertüchtigt und zertifiziert werden. Dicht müssen sie sein, damit die Umwelt keinen Schaden nimmt und der Haushaltsgröße angemessen. „Pro Kopf etwa zwei bis drei Kubikmeter“, erklärt Krugmann. Bei geringerem Volumen müsste zu oft gefahren werden, was die Dienstleistung teuer macht. Außerdem müssten nach und nach die Saugstutzen an die Grundstücksgrenze verlegt werden, damit der Aufwand für die Fahrer in Grenzen gehalten wird.

Wie Evelek und Krugmann bestätigen, gibt es erneut Überlegungen unter dem Dach der Stadtwerke –womöglich mit den Nachbarn Hohen Fläming – eine eigene Logistik aufzubauen. Zuletzt hatten die Kommunen und Zweckverbände nämlich kaum noch Resonanz auf die Ausschreibungen ihrer Entsorgungsaufträge hatte. Erhebliche Preiserhöhungen waren die Folge.

Personal schwer zu finden

„Wir müssen lediglich kostendeckend arbeiten, nicht mehr“, versucht Evelek den Preisvorteil zu erklären. Er räumt freilich ein, dass es nicht einfach sei, Autos und Personal zu bekommen. „Der Aufwand sollte nicht unterschätzt werden“, bekräftigt David Hoffmann. Mit seiner Firma Roka-Service hat sich der Bad Belziger gerade erst als Vertragspartner in der Gemeinde Wiesenburg/Mark für zwei (und optional zwei weitere Jahre) etabliert.

Ein offenes Geheimnis ist, dass die Entsorger ihre Bedingungen – selten zu Unrecht – diktieren, damit bestimmte Grundstücke überhaupt angesteuert werden können. „Sie pumpen dort ab, wo die Müllabfuhr sich mit klarer Absage nicht hinbegeben würde“, so Ingo Krugmann.

Von René Gaffron