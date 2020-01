Bad Belzig

Der aus Skandinavien stammende Brauch, in gemeinschaftlicher Runde die Christbäume zu verbrennen, wird am Wochenende wieder gepflegt. Allerdings nicht mehr in Bad Belzig.

Dort hatte es immer Mitte Januar auf dem Turnplatz zünftig gezischt, geknistert und gedampft, wenn das ausgediente Tannengrün in Flammen aufging. Der Feuerwehrverein richtet das Spektakel jedoch nicht mehr aus. „Nach einer Kosten-Nutzen-Abwägung ist die Entscheidung zur Absage getroffen worden“, bestätigt Rebecca Czermin vom Verein auf MAZ-Nachfrage.

Ausschließlich der mangelnde Zuspruch bei dem Stelldichein, wo immerhin auch Speisen und Getränke ausgeschenkt wurden, sei der Grund gewesen. Im Gegenteil: Oft haben sich die Leute sogar selbst versorgt, lautet die Erfahrung. Beschwerden von Nachbarn habe es hingegen nicht gegeben.

Feuer in drei anderen Orten

Wer seine abgeputzte Tanne nicht der Müllabfuhr überlassen oder selbst entsorgen will, kann ihn anderenorts im Hohen Fläming los werden.

Der SV Görzke entzündet sein Feuer am Sonnabend, 17.30 Uhr am Sportplatz. Ab 9 Uhr können die Bäume an den Straßen des Töpferortes zur Abholung bereit gelegt werden. Ein Neujahrsfeuer wird auch vom Siedlerverein und der Freiwilligen Feuerwehr Frohnsdorf am Sonnabendnachmittag organisiert. Am Sonntag, 14 Uhr, lodern die Flammen dann an Großkopfs Turmwindmühle vor den Toren von Niemegk. Dort wird jeweils auch für das leibliche Wohl gesorgt sein.

Von René Gaffron