Kein Plastik mehr: Kinder sorgen mit Appell für Umdenken in Bad Belziger Supermarkt

Neugier und Mut treiben Kinder an. Deshalb haben Selma und Klea einen Brief an Michael Wipfli geschrieben. Sie wollen vom Betreiber der beiden Edeka-Märkte in Bad Belzig wissen, warum es im Supermarkt noch so viel Plastik gibt.

Ihrer Meinung nach müssten insbesondere Obst und Gemüse längst nicht mehr in Folie und Schachteln verpackt werden. Vielmehr schlagen sie vor, Papiertüten, Glas- oder Holz-Gefäße zu nutzen. „Die Mädchen werden demnächst eine persönliche Antwort erhalten“, verspricht der Geschäftsmann. Vor dem Hintergrund des Jahresabschlusses sei es nicht möglich, sofort ausführlich zu antworten, sagt der Kaufmann der MAZ.

Antwort von der Handelskette

Um so umfangreicher fällt die Stellungnahme der Handelskette aus. Sie bemüht sich laut eigenen Angaben seit mehr als zehn Jahren in Kooperation mit der Umweltorganisation WWF um Nachhaltigkeit allgemein und Reduzierung von Verpackungsmüll speziell. Sprecherin Alexandra Antonatus erklärt, dass es nicht allein um Kunststoff geht, sondern insgesamt – unter Aufsicht des Bundesumweltamtes – der Materialaufwand reduziert werde.

Michael Wipfli, Betreiber der Edeka-Märkte in Bad Belzig. Er stellt sich den Fragen der Kinder. Quelle: René Gaffron

Nahezu alle Obst- und Gemüse-Produkte werden auch lose angeboten, heißt es. Darüber hinaus sind viele Produkte nur mit Etiketten oder "Smart Branding" gekennzeichnet. „Allein mit dieser Laserbeschriftung lassen sich 50 Tonnen Plastik jährlich einsparen“, weiß Antonatus. Sofern Schalen verwendet werden, bestehen diese bei Obst- und Gemüse-Eigenmarken aus zertifiziertem Papier bzw. Karton. „Außerdem verzichtet Edeka bei allen Salatgurken, die vom Fruchtkontor zentral eingekauft und an den Einzelhandel geliefert werden, auf die Hülle. Das spart 94 Tonnen Plastik pro Jahr“, ist zu lesen.

Mitunter hält Folie frisch

Die Zahl der so genannten Knotenbeutel wurde in Fach-Abteilungen in den vergangenen dreieinhalb Jahren um über 100 Millionen reduziert, steht ebenfalls auf der Abrechnung. Indes wird auch erklärt: Allerdings treffen wir tagtäglich in unseren Märkten auf eine große Bandbreite an Kundenwünschen hinsichtlich Verpackung und Schutz der Ware. Brokkoli ist ein Beispiel dafür, bei dem die Verpackung dem Schutz der Ware dient. Ohne Folie wäre dieses Gemüse schnell nicht mehr verkaufsfähig.

„Ich will nicht in Abrede stellen, dass Edeka sich bemüht, sich zeitgemäß zu verhalten, aber ich kann leider bei den Aufzählungen keinerlei Innovation entdecken“, beklagt Almut Dietzfelbinger, die Mutter von einem der Mädchen. Sie erinnert daran, dass in Berlin längst Verpackungsfrei-Läden ihre Kunden finden.

Lose Teigwaren als Anfang

Dabei betont die Bad Belzigerin, nicht nur nörgeln zu wollen. So sei ihr klar, dass sicherlich für die Verpackungen auch in erster Linie die Hersteller verantwortlich seien und dass Verpackung nur ein Faktor im Preis-Leistungs-Verhältnis von Produkten sei. Aber sie will auch gerade Michael Wipfli und alle andere Supermarkt- Betreiber darin bestärken, sich mehr zu trauen. Sie könnten zum Beispiel dann Test-Ecken einzurichten, wo Alternativen – lose Nudeln vielleicht – erprobt werden. Vorreiter sein, statt hinterher zu hinken, lautet ihre Empfehlung.

