Bad Belzig bekommt aus Anlass des 1025-jährigen Stadtjubiläums keine Bürgerglocke. Kantor Winfried Kuntz und die Unterstützer der Projektidee, die eine kleine Glocke für den Rathausturm hatten gießen lassen wollen, sind enttäuscht.

Immerhin stand die Stadtverwaltung um Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) dem Vorhaben zum Jahresbeginn noch positiv gegenüber und hatte nichts dagegen einzuwenden. Daraufhin wurde das Türmchen Ende Januar durch Glockengießer Christoph Schmitt aus Brockscheid in Augenschein genommen.

Kantor Winfried Kuntz und Glockengießer Christoph Schmitt im Januar auf dem Bad Belziger Rathausturm. Quelle: Bärbel Kraemer

Er war eigens dafür nach Bad Belzig gekommen und stieg gemeinsam mit dem Kantor auf den Turm. Man kam zu dem Schluss, dass es machbar sei, im Turm ein Glöckchen aufzuhängen, dass zu weltlichen Anlässen geläutet werden kann.

Spendensammlung für die Bürgerglocke ist abgesagt

Danach wurde eine Spendensammlung für den Guss der Bürgerglocke über den Verein Kulturland Fläming angeschoben und die Einwohner aufgerufen, aus drei Vorschlägen die Glockenzier für die Bad Belziger Bürgerglocke auszuwählen.

Jetzt kam das Aus für die Projektidee, die ihresgleichen in der Region sucht und der Stadt gut zu Gesicht gestanden hätte. „Die Enttäuschung ist groß“, sagt Winfried Kuntz. Der Kantor betont aber, dass die Idee einer Bürgerglocke für Bad Belzig bestehen bleibt und zu einem späteren Zeitpunkt hoffentlich einmal verwirklicht werden kann.

Die Entscheidung der Stadt, sich gegen die Glocke auszusprechen, kam nicht nur für ihn überraschend. „Jetzt ist jetzt so und wir müssen die Entscheidung akzeptieren“, sagt er. Christine Stephan, Mitarbeiterin des Fachbereichs Stadtentwicklung und Bauen erklärt, dass fehlende Baupläne und Konstruktionszeichnungen für das Türmchen auf dem Rathausdach dafür ausschlaggebend waren.

Ferner, dass es nicht möglich sei, kurzfristig eine Planungsfirma zu beauftragen, die darüber ein Gutachten erstellt, ob der Turm auch wirklich ein Glöckchen tragen kann - ohne die Dachkonstruktion des Rathauses oder das Türmchen selbst beim Läutevorgang zu beschädigen.

Verzicht auf Bürgerglocke aus Angst vor Dachschäden

Auch der in Bad Belzig ansässige Architekt Mike Enzmann wurde angefragt, ein Angebot für einen solchen statischen Nachweis zu erstellen. Doch das ist, so Mike Enzmann in seinem Schreiben an die Stadt, „erst nach Vorlage entsprechender Parameter“ möglich. Grundvoraussetzung dafür sei eine detaillierte Bestandszeichnung der Turmkonstruktion und eine aussagekräftige Glocken- und Jochplanung.

„Die Bürgerglocke ist eine tolle Idee, aber im Moment haben wir dafür keinen Sinn“, sagt die Verwaltungsmitarbeiterin mit Verweis auf den noch immer nicht beschlossenen Haushalt der Stadt, mögliche Kosten für Planungen, Angebote und eventuelle Schäden die am Dach auftreten könnten, die schwierige Situation durch die Pleite der Bad Belziger Stadtwerke und die Sorge, dass städtisches Personal durch das Projekt gebunden werden könnte.

Friedensglocke soll ein Zeichen setzen

„Wir wollen die Bürgerglocke nicht verhindern, aber Vorsicht walten lassen“, ergänzt sie. Kantor Winfried Kuntz bittet Freunde und Unterstützer der Bürgerglocken Idee jetzt darum, von Spenden Abstand zu nehmen. Damit verbunden ist auch die Suche nach einer Glockenzier ausgesetzt. „Dabei wollten wir mit der Bürgerglocke ein Zeichen setzen und zeigen, dass es in dieser schwierigen Zeit auch positive Dinge gibt“, sagt er.

Trotz der Absage durch die Verwaltung werden die Bad Belziger im Juni auf der Burg Eisenhardt einen Glockenguss erleben können. Quelle: Bärbel Kraemer

Eine kleine Initiativgruppe um den Kantor, der das Glockenprojekt auch mit Blick auf die Aufführung des Oratoriums „Die Glocke“ nach Friedrich Schillers „Lied von der Glocke“ am 25. Juni 2022 auf dem Burghof in Bad Belzig in besonderem Maße am Herzen liegt, hat jetzt kurzfristig entschieden, in diesem Rahmen eigenständig eine Glocke gießen zu lassen.

„Wo sie einmal hängen wird, wissen wir noch nicht. Die aktuellen Ereignisse in der kleinen wie in der großen Politik haben uns dazu bewogen, sie als Friedensglocke gießen zu lassen“, erklärt er. Den Guss dieser kleinen, etwa 20 Kilogramm schweren Bronzeglocke, wird eine niederländische Glockengießerei auf dem Burghof übernehmen.

Von Bärbel Kraemer