Keine Reise nach Israel möglich: Anat Alon grüßt digital nach Bad Belzig

Bad Belzig

Israel ist eine moderne Nation. „Auch wenn es hierzulande häufig wegen seiner militärischen Konflikte in den Fernseh-Nachrichten vorkommt, besteht darin nicht der Alltag der dort lebenden Menschen. Er ist vielmehr vergleichbar mit unserem“, erklärt Meike Achtnichts aus Fredersdorf. Ins gelobte Land zu reisen, sei ihrer Einschätzung nach – zumindest außerhalb der Corona-Krise – kein besonderes Risiko. Sie muss es wissen.

Die ehemalige Lehrerin des Fläming-Gymnasiums Bad Belzig war häufig dort, pflegt freundschaftliche Bande und ist neben Pfarrer Helmut Kautz die Mitbegründerin des Jugendaustausches „Le Chaim Belzig/ Israel“. Seit dem ersten Austausch 2005 dürften es 180 Teilnehmer aus Bad Belzig und Umgebung sowie deren Bekannte und Verwandte gewesen sein, die sich so ihr eigenes Bild von Land und Leuten gemacht haben.

Vorbereitung würde jetzt beginnen

2020 wird zu Ende gehen, ohne dass es die sonst im Sommer üblichen Begegnungen – erst in Even Yehuda ( Israel), dann im Hohen Fläming – gegeben hat. Dass sie in den nächsten Jahren wieder stattfinden können, hofft die Pädagogin sehr.

„Jetzt würde der erste Elternabend für die Teilnehmer 2021 über die Bühne gehen“, weiß Ella Enzmann. Die 32-Jährige und Lehrer Frank Moritz sind es, die vor allem mit persönlichem Einsatz das internationale Miteinander pflegen. Zwischenzeitliche Überlegungen, auch politisch bestehende Kontakte in eine offizielle Partnerschaft der Kommunen münden zu lassen, liegen aktuell mindestens auf Eis.

Ausgerechnet 15. Austausch abgesagt

Formell hat der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) zu Jahresbeginn die Verantwortung für die Tradition übernommen. Die Absage der 15. Auflage war für ihn aber alternativlos. „Wir haben lange gehofft, dass es noch etwas wird“, berichtet Frank Moritz.

Der Jugendaustausch „Le Chaim Israel / Belzig“ musste 2020 pausieren. Pfarrer Helmut Kautz (2. v. l.) hat das Projekt in jüngere Hände abgegeben: Jan Schneider (l.), Ella Enzmann und Oliver Notzke (r.). Quelle: privat

Der Draht mit der Hadasshim-Partnerschule in Even Yehuda ist angesichts der Covid-19-Pandemie hier wie da gerade nicht so kurz, wie er einräumt. Doch mit Anat Anan als Vermittlerin stehen die hiesigen Protagonistinnen per Telefon oder Videochat quasi wöchentlich im Kontakt, können grüßen und bestätigen, dass sie gern nach Bad Belzig gekommen wäre. „Da sie ja viele Austausche organisiert, sitzt sie eigentlich permanent auf gepackten Koffern“, weiß Ella Enzmman. Insofern sei die Lage für sie wirklich ungewohnt.

Fotos vom Strand

Doch die Mittsechzigerin, die auch vielen Bad Belzigern wegen ihrer herzlichen Ausstrahlung gut in Erinnerung ist, kann sich nun auch der wachsenden Familie widmen verrät Meike Achtnichts. „Wenn Sie die ihre Bilder vom Strand sendet, versprühen sie pure Lebensfreude“, berichtet die Fredersdorferin wohl wissend, dass auch dort gerade keine Unbeschwertheit auf der Tagesordnung steht.

Von René Gaffron